麒麟云盘上架麒麟软件商店：无缝接入银河麒麟文件管理器

IT之家 12 月 22 日消息，据麒麟软件发布，为满足银河麒麟桌面操作系统多元化的存储需求，麒麟软件全新推出一款深度适配银河麒麟桌面操作系统的便捷式云存储产品 ——“麒麟云盘”，并正式上架麒麟软件商店，使用银河麒麟桌面操作系统 V10 SP1 (2203) 版本的用户可以直接安装体验。

传统云盘的文件管理通常与本地系统脱节，用户需要手动上传、下载才能进行文件管理操作，过程繁琐，其后端存储服务的配置也存在着操作复杂与不统一的问题。麒麟云盘通过无缝对接麒麟文件管理器、统一后端存储服务接入配置接口，为银河麒麟桌面操作系统提供了一块可扩展、热插拔的云存储空间。IT之家获悉，麒麟云盘采用统一的文件管理界面、统一的麒麟 ID 账号登录、文件自动上传下载、云盘空间即“登”即用，让用户在银河麒麟桌面操作系统上拥有“（存储）空间跟人（账号）走”的极致使用体验。

麒麟云盘无缝接入银河麒麟桌面操作系统文件管理器，配合麒麟 ID 实现一站式登录，用户在本地直接使用云盘文件，省去多次手动上传、下载操作，配置简单，可提供更便捷的用户使用体验。

麒麟云盘提供后端存储服务的 GUI 登录接口，支持多类型云存储服务统一接入，简单配置云端服务器地址后即可获得自己的麒麟云盘，在满足用户多样化环境需求的同时，降低了云存储配置复杂度，助力运维提质增效。

下面是麒麟云盘功能全解析

・ 本地化无差异使用：提供磁盘缓存加速，无缝衔接麒麟文件管理器。

・ 自动同步：云盘文件自动上传、下载无需二次操作。

・ 断点续传：满足任何带宽下的文件同步，断网无需重传。

・ 超限提示告警：上传文件大小超配额自动告警，提示用户。

・ 文件状态：实时查看文件同步状态。

・ 账户信息：空间使用情况自动更新，准确了解已用配额。

麒麟云盘不仅可提供便捷的云盘服务，还可根据用户实际需求接入不同的后端存储，个人用户可接入阿里云 OSS 或 AWS S3 云服务，企业级用户可通过自建存储后端实现数据私有化部署，全面满足不同场景的应用需求。

麒麟云盘配置使用指南请参考以下链接：

阿里云 OSS 对象存储使用指南：https://help.aliyun.com/document_detail/100624.html

AWS S3 对象存储使用指南：https://docs.aws.amazon.com/zh_cn/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html

ceph 对象存储使用指南：https://docs.ceph.com/en/quincy/

麒麟云盘服务端部署指南：https://pan.baidu.com/s/1d-_feWiOVn9DxLc0CAosWw?pwd=a79p