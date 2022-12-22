双十一大促下，中国 11 月智能音箱市场销量仍大降 36% 至 231 万台

IT之家 12 月 22 日消息，根据洛图科技（RUNTO）《中国智能音箱零售市场月度追踪（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》报告，2022 年 11 月中国智能音箱市场销量为 231 万台，同比下降 35.6%，环比增长 9.8%；市场销额为 6.5 亿元，同比下降 36.4%，环比增长 8.2%。

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2021-2022 年中国智能音箱市场分月度销量，单位：万台

品牌：半价促销带动 TOP4 集中度上涨

数据显示，2022 年 11 月，百度、小米、天猫精灵、华为 TOP4 市场份额达到 95.7%，较去年同期和上个月均上涨 0.5 个百分点。头部厂商开展限量半价活动，推动销量环比持续增长的同时，优势也进一步向其靠拢，市场集中度有所提升。

2022 年 11 月中国智能音箱主要厂商份额，单位：%

百度市场份额为 35%，凭借运营商渠道的良好表现，线下销量环比同步增长。同时百度在屏幕音箱市场继续保持首位，在售机型为 22 款，内部 TOP10 机型中有 7 款为屏幕音箱。

小米份额达到 30%，在售机型为 17 款，其中屏幕音箱表现亮眼，在该细分市场的份额增至 40%，较上月大涨 13 个百分点。

天猫精灵市场份额达到 28%，在售机型为 22 款，主力机型为百元档的 IN 糖和方糖系列；CC10 系列降价幅度大，超过 10%，销量环比上涨明显。

华为占比维持在 3%，在售机型为 12 款，Sound 系列内部占比超过六成，Sound SE 限时优惠 250 元，成为品牌内最畅销机型。

产品：畅销机型 TOP10 无 2022 年新品

根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，11 月屏幕音箱的销量占比达到 21.1%，较去年同期下降 1.4 个百分点，较上月下降 0.2 个百分点。

分月度屏幕音箱销量占比，单位：%

屏幕大尺寸化进程放缓，平均尺寸为 7.3 寸左右。结构上，8 寸仍然是主流尺寸，份额达到 35.2%，较去年同期上涨 3.4 个百分点，较上月下降 1.2 个百分点；10 寸及以上产品份额达到 18.2%，较去年同期增长 4.9 个百分点，与上月基本持平。

IT之家了解到，从整体市场畅销机型看，本月 TOP10 机型中有 3 款为带屏音箱，7 款为无屏音箱；10 款产品均为 2022 年之前上市，甚至有 6 款为 2019 年上市的产品。

进入 12 月，尽管有双 12 活动的支撑，但并未掀起较大波澜。防疫政策的突变，使得企业的生产、运输，人们的出行、消费等日常活动以及情绪受到较大影响，预计将持续到明年初。

分析称，疫情防控的放松将对消费起到一定的提振作用，但正向的影响最快在明年，甚至是第二季度才能看到。关键的是，智能音箱的客单价不高，因此对该品类刺激可能相对有限。智能音箱市场想要获得更多的市场增量，仍需围绕产品创新、场景拓展和商业模式等多方面进行考虑。