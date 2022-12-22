雷军内部信：小米总裁王翔月底退休，卢伟冰接任

IT之家 12 月 22 日消息，据澎湃新闻报道，雷军发布内部信称，现任小米总裁王翔将迎来规划已久的退休，将于 2022 年 12 月 30 日正式卸任集团总裁职务，同时，继续作为高级顾问为公司服务。经过公司合伙人委员会的慎重讨论和协商，决定晋升卢伟冰为新一任集团总裁，将于 12 月 30 日正式继任。

IT之家了解到，小米官网显示，王翔现任小米合伙人、总裁，资料如下：

王翔，61 岁，合伙人、总裁，协助 CEO 负责集团运营。

王翔自 2015 年 7 月加入本集团，曾任本集团高级副总裁、国际部总裁，负责全球业务拓展、知识产权战略，以及管理战略合作伙伴关系，并于 2019 年 11 月成为本集团总裁。王翔加入小米后，凭借其出色的领导能力以及资深的管理背景，一方面带领团队进入近 100 多个国家和地区，另一方面持续完善小米的全球知识产权战略及合规体系，为小米公司的国际化进程扫清了知识产权障碍。

王翔曾在美国高通公司担任高级副总裁及大中华区总裁，全面负责高通公司在大中华区的业务和运营，包括高通公司中国区的芯片业务和客户支持工作。王翔加入高通公司前曾任职于包括摩托罗拉、朗讯 / Agere 在内的多家全球领先公司，担任销售和市场营销方面的重要职位。

王翔于 1984 年 7 月取得北京工业大学电子工程学学士学位。