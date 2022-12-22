航天宏图将建设“女娲星座”，目标明年 3 月发射一号卫星

IT之家 12 月 22 日消息，国内的卫星运营商航天宏图发布了新的卫星计划，发力高分遥感，构建完整业务，卫星星座命名为“女娲星座”。

“女娲星座”一期工程计划发射 38 颗业务星。其中包括 28 颗卫星组成的雷达遥感星座（4 颗雷达卫星建设计划已正式披露），10 颗分辨率优于 0.5 米的高分和 2 米八谱段的光学卫星星座，目标 2023 年 3 月 30 日发射“航天宏图一号”SAR（合成孔径雷达）卫星星座。

据介绍，“女娲星座”建成后，可实现每小时对地观测一次，图像更清晰、色彩更丰富、识别更直观、位置更精准，具有国际领先的遥感数据获取能力。空间星座与地面应用实现两网融合，助力航天宏图占领商业航天龙头地位。“女娲星座”二期工程也在筹划中。

▲ 图源航天宏图

▲ 图源航天宏图

IT之家了解到，未来 5 年，航天宏图将打造超大型遥感星座、空间承载平台。实现星地两网协同工作，对标 Google 地球引擎，推出通导遥一体化应用服务平台 PIE-Engine，满足出行便捷、更新及时、感知真实的用户体验需求，提供满足定制需要的空间平台、控制、管理、信息传输等专业功能服务，为科研院所、行业用户及大众用户提供空间通用平台，开发数据资源确权上链流通的数字资产化系统，打造虚实相生的开放平台 PIE-Meta，构建共建共治共享的元宇宙，支持陌生人员能够在虚实相融的环境中工作学习生活和娱乐，降低探索空间和感知地球的门槛，推动中国商业航天走进大众生活。