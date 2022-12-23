美国科技股将遭遇 20 年来最惨 12 月，特斯拉成最大输家

北京时间 12 月 23 日消息，由于有迹象显示劳动力市场走强，市场对美联储加息步伐可能放缓的乐观情绪逐渐消退，美国科技股有望迎来自 20 年前互联网泡沫破裂以来的最糟糕 12 月。

特斯拉股价本月已下跌逾 30%

以科技股为主的纳斯达克 100 指数周四下跌 2.5%。此前有报告显示，美国首次申请失业救济人数仍接近历史最低水平，凸显出美联储有充足的理由继续收紧政策。而且，另一项数据显示，一项关键通胀指标较前值略有上升。纳斯达克 100 指数本月已下跌 8.93%，抹去了 11 月的涨幅，当时市场寄望于通胀降温将为美联储进一步放慢加息步伐、并可能在明年暂停加息奠定基础。纳斯达克 100 指数今年下跌了约三分之一。

纳斯达克 100 指数或创下 20 年来最大 12 月跌幅

本月，纳斯达克 100 指数中表现最差的当属特斯拉公司。该公司股价周四下跌 8.88%，本月已下跌超过 30%，原因是投资者担心其电动汽车需求下降，以及其 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 专注于推特而分散精力。其他表现较差的公司包括芯片制造商 Marvell Technology 和 AMD，两家公司的股价都下跌了大约 20%。

2002 年 12 月，纳斯达克 100 指数下跌了 12%。要想超过这个“里程碑”，本月的科技股还得进一步下跌。如果回顾 20 年前的行情，股票多头们可能会看到一些好消息：纳斯达克 100 指数从 2000 年 3 月的高点暴跌 83% 后，在 2002 年 10 月触底。