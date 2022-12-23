复必泰 mRNA 新冠疫苗已运抵北京，在华常住德籍公民可接种

IT之家 12 月 23 日消息，随着全球新冠疫情的政策调整，尤其是奥密克戎各类变种的传播，人们亟需更多预防措施和医疗措施。

我国新冠疫苗研究路线十分齐全，包括奥密克戎变异株单价灭活疫苗以及广谱疫苗，还有吸入用腺病毒载体疫苗和一款重组蛋白疫苗等，现在大家期待的 mRNA 疫苗也已经投入使用，不过内地居民有所限制。

据澎湃新闻，复星医药和 BioNTech 公司一同供应的约 11500 剂复必泰 mRNA 新冠疫苗已运抵北京，疫苗包括针对奥密克戎 BA.4 / BA.5 变异株的复必泰二价疫苗和复必泰单价疫苗 BNT162b2，今后将在北京、上海、广州、沈阳和成都，为在华常住德国国籍（德国总理朔尔茨访华时得到承诺）公民提供相应的疫苗接种服务。

据公开资料，该疫苗由德国百欧恩泰（BioNTech）研发，也就是海外常说的“辉瑞疫苗”BNT162b2 （辉瑞也是代理商，但相比 BioNTech 知名度更高，故称其为辉瑞疫苗），国内定名“复必泰”。

IT之家曾报道，这是首款获得 FDA 正式批准的新冠疫苗（此前为紧急使用授权），也是全球首个正式获批的拥有完整三期数据的新冠疫苗。

mRNA 疫苗复必泰已于 2021 年 3 月在港澳地区纳入政府接种计划，并于 2021 年 9 月在中国台湾地区开始接种。2022 年 12 月，mRNA 新冠疫苗复必泰 BNT162b2 以及复必泰二价疫苗均正式注册为中国香港生物制品。

科普：mRNA / DNA 疫苗这类核酸疫苗是一种新型预防传染病的疫苗，将基因（mRNA / DNA）直接注入人体，利用人体细胞合成的 S 蛋白刺激人体产生抗体，相比传统的灭活疫苗优点是可迅速大量制备、流程简单，安全性相对比较高，缺点是历史较短，故无法预测其所带来的长远后果，毕竟未知才是最可怕的。不过这种疫苗此前已在流感、寨卡病毒、狂犬病和巨细胞病毒方面有所研究，人类也并非一无所知。

相比之下，灭活疫苗是最传统的经典技术路线：即在体外培养新冠病毒，然后将其灭活，使之没有毒性。优点是历史悠久，副作用已知，缺点是接种剂量大、免疫期短、免疫途径单一、有时候会造成抗体依赖增强效应（ADE）使病毒感染加重等。

腺病毒载体疫苗是用经过改造后无害的腺病毒作为载体，装入新冠病毒的 S 蛋白基因，制成腺病毒载体疫苗，刺激人体产生抗体。优点是：安全、高效、引发的不良反应少，但有效性可能不足。

重组蛋白疫苗，也称基因工程重组亚单位疫苗。它是通过基因工程方法，大量生产新冠病毒最有可能作为抗原的 S 蛋白，把它注射到人体，刺激人体产生抗体，优点是安全、高效、可规模化生产，缺点是它的抗原性受到所选用表达系统的影响。

减毒流感病毒载体疫苗是用已批准上市的减毒流感病毒疫苗作为载体，携带新冠病毒的 S 蛋白，共同刺激人体产生针对两种病毒的抗体，优点是一苗防两病，接种次数少，接种方式简单，缺点是研发过程过于漫长。

《全球首款 mRNA 新冠疫苗 FDA 正式获批，将在国内实现本地化生产》