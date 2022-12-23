日本公司推出了游戏玩家专用的家庭隔音间

门一开一闭，一天过去了。

人类总是嘲笑自己的猫不喜欢睡高价买回来的豪华猫窝，只钟爱附赠的快递纸箱，但很难说人类自己就没有这样的小癖好。

最近大热的动画《孤独摇滚》中，主人公波奇酱总是喜欢独自呆在自己家的衣柜里。不少观众纷纷表示这简直就是社恐患者的真实写照，或者直言自己小时候也有过这样的经历，喜欢呆在小空间里享受没有人打扰的独处时光。

然而长大之后，这样可以逃避人群的地方变得越来越难寻了。许多人拥有了小时候梦寐以求的游戏数量，但每天打开游戏机却环顾四周心茫然，无法静下心来玩游戏，或许很多人需要一个能够找回童年的小空间。

近日，为了让玩家能够享受不被人打扰的游戏时光，日本 World 化成公司联合电竞俱乐部 DetonatioN FocusMe 推出了一款家用游戏隔音间“GAME 基地”。

World 化成公司的官网显示，很多游戏玩家在游戏过程中都有被噪音所困扰的经历。他们专门在网上进行了问卷调查，有 37% 的人反应周围的声音会对自己产生影响，有 31% 的会因为注意周围的事物而分心，还有不少人因此发生过操作失误。

因此他们推出的这款隔音间整体使用了黑色吸音材料，可以有效帮助玩家消除噪音和视觉干扰，同时还可以减少向外部泄露的声音，在自己快乐的同时也给家人和邻居一个安静的空间。

另外，因为隔音间大量使用了胶合纸板材料，所以重量很轻，容易组装和移动，大概两个成年人合力 4 小时就可以安装完成。

不过据 World 化成公司所说，玩家不需要担心它的坚固性，所使用的都是住宅建筑规格的材料，因此这个隔音间具有 50 年以上的耐久性。

此外，该隔音间的内部也充分地考虑了游戏玩家的需求。桌面可以完美容纳两个显示器并排放置，键盘鼠标台的高度可以根据玩家喜好升降。侧面配置了带隔板的置物架，可以承重 30 千克，轻松收纳游戏设备和零食饮料，可以称得上是自闭玩家快乐间。

不过，考虑到它 512000 日元（约合人民币 2.7 万）的价格，对于普通玩家来说，如果只将它作为隔音工具使用，性价比并不比一幅耳机高。这个隔音间可能还是更适合游戏主播或者视频博主，防止在工作期间打扰到别人。

不过或许你也可以考虑把它用做别的用途，比如，把自己关起来疯狂工作或者疯狂学习。

本文来自微信公众号：游戏研究社 （ID：yysaag），作者：駄目糕