这 5 个高质量 3D 素材网站，建议收藏

好久没跟你们分享好用的素材网站啦~

之前给你们搜集的平面素材网站是不是又不够用了？

那今天给你们推荐 5 个 3D 素材网站，质量嘎嘎好，关键还是免费的哦！

好嘞，话不多说，上网站~

❶ shapefest

https://www.shapefest.com/

这是一个庞大的免费 3D 形状库，里面有 4 大类型和 6 大材质供你组合使用。

里面主题丰富，有手势、字母、形状、图标、样机等，数量也非常多，还配置有不同材质的纹理样式，以便适配不同的风格。

点开想要的素材后，直接鼠标右击保存为图片即可。

❷ 3dicons

https://3dicons.co/

这是一个开源 3D 图标库，这里一共有 120 多个图标预览，1440 多张渲染图像，满足你对 3D 图标的各种需求。

每个图标有 4 种风格，每种风格都超有质感。

也是直接选中自己喜欢的素材，然后右击保存为图片即可下载。

❸ icons8

https://icons8.com/illustrations/curated-sets/3d

这是一个种类和风格都很丰富的 3D 素材网站。

可以根据素材选择自己喜欢的风格，也可以先确定好风格后，在素材分类里找到具体想要的素材，非常方便。

选好喜欢的素材后，可以直接点击按钮下载~

❹ clouddevs

https://clouddevs.com/3dbay/

这个 3D 素材网站的风格非常可爱，配色也很清新。

各种类型的 3D 人物、场景都应有尽有，喜欢这种风格的可以收藏一下咯。

选好喜欢的素材后可以点击下载按钮免费下载，而且还能自己选择配色，太贴心了。

❺ UI8

https://ui8.net/categories/3d-assets

这里面的 3D 素材质量都特别好，真的惊艳到我了！

可以右击保存为图片下载预览图，虽然不是 png 格式的，但这些优质的图片也能给你的设计提供不少灵感吧？

好啦，今天的推荐就到此为止咯，有没有你喜欢的呢？赶紧收藏起来吧~

素材都给你们找来了，还不快自己动手设计起来？

本文来自微信公众号：秋叶 PS （ID：qiuyeps），作者：五津