土木工程与结构力学专家 、中国工程院院士龙驭球逝世

IT之家 12 月 23 日消息，据光明日报，土木工程与结构力学专家 、中国工程院院士、清华大学土木工程系教授龙驭球，因病医治无效，于 2022 年 12 月 22 日在北京逝世。

龙驭球，1926 年 1 月出生于湖南省安化县。1948 年从清华大学毕业后留校任教，先后担任清华大学土木工程系助理研究员、助教、讲师、教授。1995 年当选中国工程院院士。

龙驭球长期从事结构力学、有限元法、能量原理、壳体结构的教学科研工作。在有限元与变分原理方面，取得多项国内外首创成果。在工程应用方面取得显著成效：科研成果被编入建设部“薄壳设计规程”，对全国壳体工程的设计和建造起指导作用；创立薄壳大孔口分析方法，提高了设计水平。著有《Advanced Finite Element Method in Structural Engineering》《新型有限元论》《能量原理基础与进展》《变分原理・有限元・壳体分析》等专著和《结构力学》《结构力学教程》《壳体结构概论》等多版本教材。曾荣获国家科技进步奖二等奖（1999）、第三届中国工程科技奖（2000）、国家自然科学奖二等奖 (2013）等国家级科技奖项。发表论文 260 多篇，出版教材和专著 31 卷。