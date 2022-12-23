国产动作 RPG《赵云传重制版》1 月 4 日首次封测，吕布等角色设定公布

IT之家 12 月 23 日消息，国产动作 RPG 单机游戏《赵云传重制版》此前已上线 Steam，这款游戏由原《三国赵云传》核心团队成员制作，采用买断制，预计于 2023 年 4 月发售。

官方今日宣布《赵云传重制版》首次封闭测试时间调整为 2023 年 1 月 4 日，同时公布了经典配角立绘设定，分别是夏侯兰、吕布、裴元绍、张燕。

夏侯兰

夏侯兰与赵云同村，加上樊娟三人从小玩到大，并且一同拜师学艺，赵云枪术非凡，夏侯兰专精剑术。《赵云传重制版》中夏侯兰的设定更加偏向剑客，外表英俊潇洒，内心同样坚毅。两人经过在老家一番考验与历练之后，分别奔赴不同的道路。这天下因何而乱？当如何结束这乱世？是靠强权恢复秩序？还是首要仁心恤民？理念的碰撞将始终伴随赵云与夏侯兰的故事，并爆发多次冲突。作为主角的扮演者，你更认可哪个理念能终结乱世？

吕布

吕奉先是三国武将战力天花板，在原赵云传的故事中，吕布作为终极 Boss 有着大量的戏份。《赵云传重制版》的整体剧情故事偏向写实，吕布作为重要 Boss 在前期有着较多的戏份，是主角赵云前期要面对的高难度挑战。此外，与吕布共进退的貂蝉，素有“闭月”姿容，颜值冠绝三国，《赵云传重制版》的故事中，赵云将会与貂蝉产生多少交集？很多玩家一直翘首期待。

裴元绍

从黄巾军到落草为寇的裴元绍，是原赵云传的重要 Boss 及帮手，被赵云击败之后被赵子龙的武艺与气魄折服，甘愿忠心耿耿跟随赵云。《赵云传重制版》中的裴元绍依然作为 Boss 及赵云的重要伙伴出现，形象设定更加注重细节，人物表情偏乐天派，苦中作乐的“守法山贼”形象跃然纸上。

张燕

黑山军首领张燕，同样是赵云老家常山真定人。从黄巾军到黑山军，张燕素以盗匪为人所知，盘踞在河北的黑山军与公孙瓒、袁绍势力发生过多次冲突，不可避免的将赵云以及乡亲卷入战乱中。《赵云传重制版》的剧情中，军纪涣散的袁绍“官军”打着剿匪的名义横行乡里、鱼肉百姓，对于普通百姓来说，到底匪徒危害更大，还是官军危害更大？匪徒落草之前同样是普通人，他们真的恶贯满盈么？这一切需要玩家到游戏中抽丝剥茧寻找答案。

背景介绍：

东汉末年，群雄争霸，烽烟四起，玩家在游戏中扮演三国知名武将赵云赵子龙，演绎赵云青年时代的故事。游戏不仅还原了三国剧情，还原创了赵云少年时期的全新故事。3D 的游戏画面，展现三国时代的人文风俗、山川地理、社会生活、场景物件等，玩家可以自由探索，体验一个独具历史的三国时代。

IT之家了解到，原版《三国赵云传》是第三波珠海工作室出品的一款动作角色扮演游戏 (ARPG) 单机游戏，于 2001 年 12 月发布，因其独具特色的玩法设计备受好评，一时间风靡国内。

游戏截图：