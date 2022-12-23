ChatGPT 狂砸搜索引擎饭碗，谷歌 CEO 召开大会拉响「红色警报」

ChatGPT 的横空出世，让 Pichai 真的怕了。没有大力发展聊天机器人，是谷歌的战略性失误吗？

这个月，OpenAI 的 ChatGPT 横空出世，立刻在 AI 圈掀起一股大风暴。

清晰、智能、循循善诱，甚至能包办论文和代码。当时许多人就预言：谷歌恐怕药丸。

这不是空口虚言，现在，谷歌是真的怕了。

据悉，随着 ChatGPT 大火，谷歌管理层已于近日发布了「红色代码」。

之前，谷歌管理层还信誓旦旦地说：ChatGPT 不可能取代我们。现在这是光速打脸了？

劈柴瑟瑟发抖

「红色代码」是什么意思呢？在硅谷，这就意味着拉响了「火警」。

这所硅谷最大的公司，现在真的害怕了 —— 或许，ChatGPT 真的在引发一场颠覆整个行业的巨大技术变革。

这场变化如此迅雷不及掩耳，以至于谷歌甚至都没反应过来。

针对人们的询问，ChatGPT 可以用清晰、简单的句子回答，而不仅仅是提供一堆链接的列表。它用人们容易理解的方式解释概念。

它甚至可以从头到尾写出一篇文章，包括商业策划、圣诞礼物建议、博客文章和假期计划。

越来越多的人发问：搜索引擎会被取代吗？而现在，谷歌也不确定了。

目前，谷歌 CEO Pichai 已经参加了数次围绕谷歌 AI 战略的会议，并重点指示：谷歌的多个团队需要集中精力，解决 ChatGPT 对本公司的搜索引擎业务构成的威胁。

据《纽约时报》报道，Pichai 已经告诉一些团队要转换方向，致力于开发 AI 产品

据《泰晤士报》报道，谷歌的研究、信任和安全部门以及其他部门的团队已被指示换档，转而开始协助人工智能原型和产品的开发和发布。

其中一些员工的任务是构建生成艺术和图形的 AI 产品，类似于 OpenAI 的 DALL-E，后者已经在被数百万人使用，是一个相当成功的产品。

谷歌为什么这么害怕 ChatGPT？因为，如果它真的取代了搜索引擎，谷歌的广告收入商业模式将被极大冲击，甚至是从根本上被颠覆。

这是从根子上被砸饭碗了啊。

曾经的谷歌广告团队负责人 Sridhar Ramaswamy 表示，ChatGPT 再这么火下去，网络用户们就不会再点击带有广告的谷歌链接了。而就是广告，在 2021 年为谷歌挣了 2080 亿美元，占 Alphabet 总收入的 81%。

在公开发布五天后，ChatGPT 就积累了超过 100 万用户，面对用户的查询，它可以通过从数百万个网站收集信息，以对话式、人性化的方式生成独特的答案。它能写论文，写代码，甚至担任人们的治疗师。

当然，它也经常错漏百出，因为它无法核实自己讲的话，甚至还会编造答案。

其实，谷歌曾经也有机会走这条路。在 ChatGPT 问世之前，谷歌的 Lamda 聊天机器人就已经很出名了。

但谷歌 AI 实验室谷歌 Brain 负责人 Zoubin Ghahramani 告诉《泰晤士报》，聊天机器人「不是人们可以每天都能可靠使用的那种东西」。

相反，专家表示，随着时间推移，谷歌应该会专注于它的搜索引擎，而不是将它拆除。

十天后，态度陡变

此前，谷歌对于 ChatGPT 可不是这个态度。

十多天前，谷歌高层是这样表态的：谷歌不会推出 ChatGPT 的竞争对手，因为谷歌比 OpenAI 等初创公司具有更大的「声誉风险」。

并且他们认为，聊天机器人还没有到能取代搜索引擎的程度。

此前谷歌的 AI 聊天机器人 LaMDA 曾惊艳亮相，但谷歌并不愿意向公众发布，因为它的错误率太高，还容易「带毒」。

十多天前，谷歌 AI 负责人 Jeff Dean 在一次全体会议上表示，尽管谷歌拥有做 AI 产品的技术和能力，但比起「小型初创公司」，他们必须「更保守地」做出决策。

当时，在会议上，谷歌的一位员工曾这样提问：没有像 OpenAI 一样推出聊天机器人，谷歌是否错失了良机？尤其是考虑到，谷歌已经拥有了自己的对话技术，比如 LaMDA，以及其他对话应用程序的语言模型。

Dean 的回答是，虽然谷歌完全有能力做聊天机器人，但聊天机器人很容易受到偏见和虚假信息的影响，而谷歌是一个有超过十亿用户的大公司，就更不容易摆脱这种影响了。

「我们当然非常希望将这些技术用到真正的产品中，尤其是用到更突出语言模型的东西中，而不是隐藏在幕后，像现在这样」，Dean 谈到谷歌的 AI 时这样说。「但是，更重要的是，我们要做正确的事。」

除了 LaMDA 之外，谷歌用于改进其搜索引擎的 BERT 和 MUM AI 语言模型，也可以拉出来与 ChatGPT 一校高下。

不过，摩根士丹利也曾发布一份报告称，ChatGPT 不会对谷歌的地位构成重大威胁，因为谷歌会继续改进它的搜索引擎和语言模型。

谷歌：我的 AI 更强，但广告更重要

谷歌的纠结非常容易理解，因为谷歌在聊天机器人领域，并非处于下风。

早在 2021 年 5 月的 I / O 大会上，谷歌就展示了其最新的人工智能系统 LaMDA。

谷歌表示，LaMDA 可以使问题的回答更加「make sense」，让对话更自然的进行，而且这些回复都不是预先设定的（和那些聊天机器人不同），甚至相同的答案不会用第二次。

到了 2022 年 5 月的 I / O 大会，谷歌公布了升级后的第二代模型 ——LaMDA 2。

在演示过程中，AI 一开始就问：「你有没有想过，为什么狗这么喜欢玩取物游戏？」 在对「这是为什么呢」等简单后续问题的回答中，AI 给出了更多关于狗和狗的嗅觉的信息。

而让 LaMDA 彻底出圈的是，今年 6 月，谷歌的工程师 Blake Lemoine 竟然和 LaMDA 聊出了感情，并坚信它不仅已经有了八岁孩子的智力，而且是「有意识的」。

第二个月，谷歌就把「走火入魔」的 Lemoine 给辞退了。

虽然整件事看起来非常无厘头，但这也确实说明了聊天机器人在技术上已经有了长足的进展。

既然谷歌自己也在研究聊天 AI，那么为什么迟迟不去部署呢？

首先，AI 模型在训练时所基于的数据，有相当大的数量都来自互联网，而这里面充斥着偏见、仇恨和谩骂。

鉴于谷歌本身就树大招风，如果模型输出了负面的结果，舆论很容易就会发酵到无法收场的地步。而谷歌花了几十年时间所建立的形象，也会付之一炬。

这个并不是杞人忧天，从网友们集思广益、想方设法地绕过 ChatGPT 的安全限制这一点，就不难看出。

其次，即使谷歌完善了聊天机器人，也还有一个问题亟待解决 —— 这项技术是否会蚕食公司利润丰厚的搜索广告？

毕竟对于谷歌来说，数字广告的收入占到了全部的 80% 以上。

显然，如果聊天机器人能用严密的句子回应查询，人们就没有理由点击广告链接了。

于是，在 ChatGPT 问世之前，谷歌采取的策略是 —— 用聊天机器人的技术来增强搜索引擎的使用体验。

ChatGPT 实战 PK 谷歌搜索

那么，ChatGPT 究竟能取代谷歌吗？

先来一波实战演练，看看谁是胜出者。

CNBC 的专栏作家 Sofia Pitt 写了一篇「关于我从谷歌换到 ChatGPT 这一天」的文章，亲测对比了这两者的使用感：

我最近买了第二株小提琴叶蕨盆栽，但是新的盆栽只用了几天就死了，通常我会问谷歌该怎么做。

而这次我尝试在 ChatGPT 上寻找答案，我输入「我怎样才能让我的琴叶蕨植物存活下来」？结果和我从植物公司 Easy Plant 收到的方案一致。

相比谷歌，我不必在成千上万的词条和网站里穿梭，也不必忍受各种弹窗广告。

当我用谷歌搜索同一个问题时，置顶结果在一篇文章中给了我详细的说明，其中还包括广告和购买新土壤的链接。

第一回合，ChatGPT 胜。

接下来我还想为我丈夫的光明节准备一份礼物，我向 ChatGPT 咨询一些意见。

我没有给它任何关于我丈夫的信息，除了这些礼物是给光明节的。

然后 ChatGPT 假设我的丈夫是犹太洁食者，并且他喜欢科技和手表。这并没有错，但这不是我所希望的答案。

当我用谷歌搜索这个问题时，我可以访问数百篇文章，其中包含不同的礼物创意和网站链接。

我收到了 Lululemon 和 Bombas 的广告，这两家是我之前买礼物常去的。

在这种情况下，谷歌利用其对我的个性化了解从网络上找到更有针对性的结果。

第二回合，谷歌胜。

到底能不能干掉谷歌？

说了这么多，问题来了：ChatGPT 或者未来即将面世的 GPT4，能否取代谷歌呢？

知乎答主张俊林的回答是，现在还不能。

ChatGPT 在效果强大的 GPT 3.5 大规模语言模型（LLM，Large Language Model）基础上，引入「人工标注数据 + 强化学习」来不断微调预训练语言模型，主要目的是让 LLM 模型学会理解人类的命令指令的含义。

首先，对于不少知识类型的问题，ChatGPT 会给出看上去很有道理，但是事实上是错误答案的内容（你可以看到各式各样的奇葩回答）。

其次，ChatGPT 目前这种基于 GPT 大模型基础上进一步增加标注数据训练的模式，对于 LLM 模型吸纳新知识是非常不友好的。

新知识总是在不断出现，而出现一些新知识就去重新预训练 GPT 模型是不现实的，无论是训练时间成本还是金钱成本，都不可接受。

如果对于新知识采取 Fine-tune 的模式，看上去可行且成本相对较低，但是很容易产生新数据的引入导致对原有知识的灾难遗忘问题。

其三，另一个限制因素则是成本。

目前这种 AI 训练和产出结果的成本依然不便宜。如果面向真实搜索引擎的以亿记的用户请求，假设继续采取免费策略，OpenAI 无法承受。

但是如果采取收费策略，又会极大减少用户基数，是否收费是个两难决策。

此外，而 ChatGPT 的出现也确实对谷歌本身的搜索引擎业务有本质上的冲击。

谷歌最大的营收来源是广告，即用户将问题键入搜寻框中会获得相关的内容与广告链接。

谷歌做的生意是解决用户在茫茫资讯大海，更快速寻找到正确能解决用户问题的资讯。但问题是如果太快太容易解决，那就没办法卖更多广告，这是搜寻引擎广告本身有点自我矛盾的弱点。

当然 LaMDA 也能让用户输入问题后，在旁边或者内容下方塞广告，但体验会和搜寻引擎非常不同，所以这种对话式的 AI 可能会对谷歌的商业本质产生影响。

但 ChatGPT 的问世，也是竞争的一环，很可能会加速谷歌被逼推出 LaMDA 的速度，至少不能让 ChatGPT 垄断大量用户蚕食搜寻引擎的需求。

而且目前 ChatGPT 还不能连网，所以无法用最新的资料去优化他的答案，但这在未来也不会是个限制因素。

ChatGPT 自己，也有这个自知之明

圈内大佬怎么看

提到 ChatGPT 能否取代谷歌，向来看热闹不嫌事大的马库斯肯定少不了冷嘲热讽两句。

而之前被谷歌解雇的工程师 Black Lemonie 认为，ChatGPT 还落后 LaMDA 几年。

OpenAI 的 CEO Sam Altman 自己也提到，ChatGPT 现在还有很多限制，并且在稳健性和可靠性方面也有很多要加强的地方，想要完全依赖它还为时尚早。

下面是 ChatGPT 现阶段的主要限制，这些限制可能因特定的语言模型及其旨在执行的任务而异：

语言模型是在特定数据集上训练的，可能无法回答训练领域之外的问题（如在新闻文章上训练的语言模型，可能无法回答有关医学主题或技术细节的问题）；

语言模型并不总是能够理解问题的上下文或预期含义，因此可能会提供不准确或相关性不高的答案；

语言模型可能无法处理多步骤的复杂推理任务，如解决数学问题；

语言模型无法浏览网页或访问外部信息源，只能根据其训练数据提供答案；

语言模型可能不会每次都对敏感和负面话题提供准确回答。

总结一下

ChatGPT 的价值在于，它能够像与真人交谈一样解释复杂的问题，并完成简单的写作任务。

比如请 ChatGPT 解释股票市场和互联网等概念，我们得到的答复就像与专家交谈一样。

相比谷歌，我们不必花时间过滤不需要的结果。

我们还可以要求它写一封信给房东，要求提前结束租约，我们几乎可以直接把 ChatGPT 的结果发给他，省时省力。

但另一方面，谷歌更了解我们。

它会为我们个性化定制需求，并提供多元化的建议。

例如，如果搜索 Apple stock ticker 或 Cheap flights to Aruba，它会直接显示包含最新价格信息的行情图表，或包含最有可能最便宜飞行日期的行程，并连接到多个网站，让我们直接买票。

而 ChatGPT 不会扫描互联网获取实时信息，还有个硬伤 —— 它只接受过 2021 年之前的数据训练。

由于公司庞大的运营预算和多年的专业知识，谷歌也非常可靠。相比之下 ChatGPT 仍在测试中，有时会出现故障。

ChatGPT 能不能取代谷歌？可以猜测，大部分人大概率会继续使用谷歌搜索大部分问题，但如果对结果不满意，我们有个贴心的替代方案。

据报道，最近的全体会议上，Pichai 表示谷歌在 2023 年对 AI 有很多计划。

在明年 5 月的谷歌年度开发者大会 I / O 上，我们应该能看到，谷歌放弃了聊天机器人路线之后，做出来了什么样的东西。

参考资料：

https://zhuanlan.zhihu.com/p/589533490

https://www.businessinsider.com/google-management-issues-code-red-over-ChatGPT-report-2022-12

https://www.nytimes.com/2022/12/21/technology/ai-ChatGPT-google-search.html

https://www.cnbc.com/2022/12/15/google-vs-chatgpt-what-happened-when-i-swapped-services-for-a-day.html

https://vocus.cc/article/6391887afd89780001827331

本文来自微信公众号：新智元 （ID：AI_era），编辑：编辑部