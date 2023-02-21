任天堂 Switch 现已推送 16.0.0 系统更新，不能使用的昵称将替换为“???”

IT之家 2 月 21 日消息，自上次 Switch 系统大版本更新以来已经有很长一段时间了。任天堂现已为 Switch 发布最新的 16.0.0 固件更新，所有用户现在都可以检测更新（国行可能晚一些）。

Switch 16.0.0 系统更新：

在启动或重启软件时，如果用户的昵称中含有不能使用的单词，则会自动将该昵称变成“???”；

修正了一些问题，提高了操作的稳定性和便利性。

自动更新

将 Nintendo Switch 连接到网络后，将自动下载更新包。下载完毕后，将在开始软件前显示主机更新说明，请依画面指示进行更新。

手动更新

将主机连接到网络，也可在 HOME 菜单的「设定」→「主机」→「更新主机」中进行更新。

更新主机时的注意事项

IT之家提醒，请在 Nintendo Switch 主机的正常状态下进行主机更新。

破解版 Nintendo Switch 主机、使用任天堂不支持的周边设备或游戏，可能因进行主机更新而导致 Nintendo Switch 主机无法使用。

若 Nintendo Switch 主机内含任天堂不支持的资料或非常规使用方式创建的存档资料等，不仅会有可能导致主机故障，该资料也有可能被自动删除。

在异常状态下更新主机时，将无法保证操作正常，而且导致主机损害不属于维修范围内。