初代作品《玛莉的炼金工房》重制版首支宣传片公开，7 月 13 日发售

IT之家 2 月 21 日消息，在 2 月 9 日的任天堂直面会 上，光荣特库摩公开了初代炼金工房重制版《玛莉的炼金工房 Remake ～萨尔布鲁克的炼金术士～》。

官方今日公开了本作首支宣传片，游戏将于 7 月 13 日发售，登陆 PS4、PS5、NS 和 Steam 平台，游戏也将同期推出特典版、典藏版与数字豪华版，支持中文。

据介绍，本作是炼金工房系列的首部作品，于 1997 年在初代 PS 平台推出，重制版虽然保持了原本的二头身人物，但是人物立绘、模组等全部经过了重制，以 3D 绘图来重现萨尔布鲁克的冒险舞台与当年点阵绘图的 Q 版角色，并收录高画质动态立绘。

在音乐部分，玩家也可以选择原始音轨与重制音轨。

故事简介： 玛莉是王立魔法学校（通称：学院）的成绩劣等生。某一天，为了毕业考试，她从老师处得到一座炼金工房。五年后毕业考试的内容是，完成获得老师认可的道具。 为此需要提升炼金术水平，收集调合材料、参考书与道具，为雇用冒险者而存钱…… 调合、战斗、完成委托，游玩内容丰富多彩！可自由选择从何处开始！以自己喜欢的方式，朝向从学院毕业的目标前进吧！ 追加新要素： 1.画质全面更新，使用现代技术将玛莉等登场角色描绘得更加栩栩如生！ 角色立绘、事件过场图全新绘制成符合现代玩家喜好的风格，立绘还加入了 2D 动画。 同时导入了角色及场景 3D 模组。玩家可以操作可爱的 Q 版角色四处移动、探索。 2.配合最新机种的硬件功能，游戏体验全面提升！ 本作在保留原版的简单且高自由度玩法的基础之上，扩充教学说明，改善操作与游戏性，强化调合、战斗的流畅度与演出，调整游戏平衡，重制或新增 BGM&SE、扩充图鉴与通关后要素等，全方位提升游戏体验。 3.新增多个可以深度体验故事的全新要素！ 追加“无期限模式”，没有五年毕业的时间限制，可尽情享受自由自在的悠闲生活。 追加“交流事件”，可从中发现原版游戏中未曾描绘的、角色的崭新一面与深层魅力。 追加“英格莉特老师的课题”，可作为攻略方向，解决高自由度 PRG 不知该从何着手的问题。

IT之家附 Steam 地址。