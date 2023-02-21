比亚迪百万级新能源硬派越野仰望 U8 路试视频公布：再次展现“原地掉头”能力

IT之家 2 月 21 日消息，比亚迪旗下高端品牌仰望汽车官方今日发布了最新宣传视频，展示了百万级新能源硬派越野仰望 U8 与元 Pro“狭路相逢”的场景。

从宣传视频来看，在狭窄的桥梁公路上，仰望 U8 通过“原地掉头”的方式轻松化解了“狭路相逢”的处境。

仰望汽车表示，原地掉头是易四方的标志性功能。基于四轮差动控制的能力，能实现高附着路面的敏捷转向和原地掉头功能。

作为仰望品牌首款量产车型，仰望 U8 定位百万级新能源硬派越野，车长超过 5 米，车宽超过 2 米，采用了仰望品牌的家族式设计“时空之门”，将未来感和科技感融入到整车的设计。

仰望品牌表示，在“易四方”技术的加持下，仰望 U8 既有硬派越野的性能、安全和可靠，又有科技智能，可以凭借出色的科技感与复杂路况下的智能脱困与紧急避险能力。

“易四方”技术是中国国内首个量产的四电机驱动技术，能够凭借四电机独立矢量控制技术对车辆四轮动态实现精准控制。IT之家曾报道，比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福还表示，未来仰望品牌将率先应用众多比亚迪集团的顶尖技术。

性能方面，“易四方”平台最高转速做到了 20500rpm，整车马力超 1100 匹，可以适应街道、越野、赛道等多种极限场景的性能需求。凭借四电机驱动技术的独立正负扭矩输出能力，“易四方”平台甚至可以在转向器、制动器不工作的同时实现低于 40m 的百公里刹停距离、小于 12 米的敏捷转向能力。