势必拿下动视暴雪？微软总裁将出席欧盟监管机构听证会，多家竞争对手将在场

北京时间 2 月 21 日下午消息，据报道，当地时间周二，微软总裁布拉德・史密斯 (Brad Smith) 将在一个闭门听证会上寻求说服欧盟反垄断监管机构，这家美国软件巨头以 690 亿美元收购《使命召唤》开发商动视暴雪的交易将促进竞争，而不会形成垄断。

一份欧盟委员会文件显示，史密斯将带领一个由 18 名高级管理人员组成的代表团，其中包括微软游戏业务首席执行官菲尔・斯宾塞（Phil Spencer,），而动视的代表将是其首席执行官罗伯特・科蒂克（Robert Kotick）。

本次听证会将让 Xbox 制造商微软在提交解决反垄断问题的补救措施之前，衡量欧盟和各国高级竞争官员和委员会律师对这笔交易的情绪。

微软在去年 1 月宣布了这项收购，以对抗游戏市场领导者腾讯和索尼，但是这笔交易在欧洲、英国和美国遇到了监管方面的阻力。

希望该交易被阻止的索尼公司将派其游戏主管吉姆・莱恩（Jim Ryan）参加本次听证会。欧盟文件显示，Alphabet 旗下的谷歌和拥有游戏业务的芯片设计和计算公司英伟达也将参加本次听证会。

一位谷歌的发言人表示：“欧盟委员会在调查这一问题的过程中询问了我们的意见。我们将继续在进程中应要求进行合作，以确保所有的意见都得到考虑。”

英伟达拒绝发表评论。欧洲游戏开发者联盟（EGDF）也将是听证会的参与者之一，该联盟表示该交易将使微软对苹果、谷歌和腾讯等公司形成挑战。

视频游戏分销商 Valve、视频游戏发行商艺电和德国竞争监督机构及其在比利时、捷克共和国、芬兰、法国、意大利、葡萄牙、西班牙和瑞典的同行也将参加此次听证会。