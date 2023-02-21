日本 PHD48 博士团出道：搞科研太穷，不如当爱豆

“做科研不赚钱，不如出道当爱豆算了！”

在日本，有这样一群博士，真的秉着这样的思想组了一个“偶像团体”。

全员都是真 Doctor 不说，名字就叫 PHD48，直接就和著名女团 AKB48 对标上了。

PHD48 有自己的官网和 YouTube 等平台账号，团队有运营有后勤，整的跟真事儿一样（狗头）。

他们的选拔方式不比唱跳 rap，而是介绍清楚自己是研究什么的，然后再在 5 分钟内推荐一本书。

粉丝们求互动的方式更是特别，“如果我有论文过了同行评审，是不是就可以换一张和你们的‘握手券’”？

啊这，日本人脑洞也太大了。

博士当偶像团体，这是认真的吗？？？

PHD48，转为博士打造的偶像团体

这个所谓的偶像团体的发起人是来自日本京都大学的研究员，武田紘樹（Hiroki Takeda）。

武田是名 90 后，2021 年刚刚从东京大学物理系博士毕业，主要方向是太空物理，研究引力波什么的。

刚刚正式开始科研生涯不久的他，吐槽做这行真的好穷，不如去当爱豆。

没想到，他把这句话发到网上去后，得到了不少人的共鸣和支持，结果就操办起来了。

他首先给这个团体起名为 PHD48，但有人提醒他这样可能会侵犯 AKB48 的名誉权，于是他就改为了“PhD Idol project”。

随后，他在网上放出招募令，要求申请人必须是博士或者博士在读。

并且还说：

由于“偶像”的特殊性质，强烈要求大家公开自己的姓名和照片。

除了爱豆，PHD48 也招工作人员，共计 24 名，分别负责运营、网页制作、日常事务啥的。

很快，PHD48 就收到了约 70 份申请，工作人员方面也收到了 25 份。

不过，武田一看：申请人性别严重失衡啊，达到了 2（男）:1（女）的比例，于是又发了一张暂且只招女性的海报。

经过两轮招聘以及选拔，PHD48 最终组成了一个 42 人的爱豆团队。

感受一下成员们的气质：

别说，有些人还真有点爱豆范儿。

网站以及各个平台的账号也都陆续搭建起来了，推特账号有快 3 千粉丝。

好了，问题来了。

这么一群博士，会什么的都有：地球与行星科学、核聚变、机械工程、高分子材料、高性能计算、公共卫生 blahblahblah，唯独不会唱跳 rap，怎么“出道”呢？

这就要从 PHD48 的成团宗旨说起了。

其实，他们的目的是传播学术研究，并非靠才艺出道。

正如官网介绍所说：

由于社会上的大多数人不一定能对学术研究本身产生浓厚的兴趣。我们通过传播研究人员身上存在的吸引力，让这些人产生“哦居然有这么有趣的研究员，那他们做的研究应该也很有意思吧”的想法，就可以给他们创造了解学术研究的机会。

也就是说，如果你觉得哪个成员特别中你意，你可能顺带着也去了解 TA 的研究成果。

可以说是别出心裁的想法了。

而在目前，我们确实没有看到 PHD48 有什么特别的活动，YouTube 账号上发布的都是成员们申请时的视频录像。

另外，关于团体的名字，他也亲自给 AKB48 发了消息，结果 AKB48 同意他们使用“PHD48”。

然后就有人问了：既然联系上了，以后会不会跟 AKB48 来个联合活动呢？

对此，武田表示“想啥呢”：

没有这个计划。虽然我想让学术更容易接近，但我不想给任何人带来麻烦。

不过好消息是，他也说，如果后面有呼声，也不排除出个才艺节目的。

网友：平均年龄得 30 吧？

雅虎新闻曾对 PHD48 进行了采访和报道，帮助 PHD48 扩大了一部分知名度。

有网友看到后犹豫要不要申请加入。

有人戏谑还从来没有见过这么大年龄的偶像团队呢：

平均年龄得 30 吧？

还有人信誓旦旦地说：

我保证这里的成员肯定不是为了成为爱豆才读博士的。（狗头）

当然，在这些声音之外，也有非常多人指出了背后所反映的社会现象：

读完博士发现赚不到钱，只能通过当爱豆的方式来赚生活费和经费。这样不正常的情况在日本已经持续了很长时间，有的人甚至因为无法谋生而放弃科研。这样哪行啊，日本的科研水平会越来越下降的。

对于此事，你有什么想法？

参考链接：

[1]http://phd-idol-project.com/

[2]https://www.youtube.com/@phdidolproject/featured

[3]https://news.yahoo.co.jp/articles/7eb27eded1dae17867b2aff2c7ec8e359dc2f2ea

[4]https://twitter.com/tomatoha831/status/1518561751985319937

本文来自微信公众号：量子位 （ID：QbitAI），作者：丰色