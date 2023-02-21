中国移动联合中兴通讯、华为，完成面向 5G 核心网的 RedCap 端到端测试验证

IT之家 2 月 21 日消息，据中国移动官方消息，近日，中国移动研究院联合中兴通讯、华为等产业伙伴完成了面向 5G 核心网的 RedCap 端到端内场测试验证，为加速 RedCap 技术的商用部署奠定了良好的基础。

3GPP R17 标准协定义 RedCap（IT之家备注：其全称是“Reduced Capability”）是其中面向中高速物联场景的关键技术，主要针对可穿戴设备、工业无线传感器和视频监控等三大中高速应用场景，拓延了 5G 物联应用，并可实现成本、带宽、功耗等方面的有效均衡。

中国移动研究院前期牵头 3GPP SA2 / SA5 / CT 等标准课题，主导了 TS 23.501、23.502、24.501、23.122、24.008 等技术规范的制定。为进一步助力 RedCap 产业成熟和快速商用，中国移动研究院基于 RedCap 产业链发展状况，依托支撑网络规划、建设及运维的丰富经验，对 RedCap 技术引入后对网络架构、网元功能、运营维护等影响进行了详细分析，并重点从两个方面开展技术试验：

一是针对 RedCap 的初始注册、互操作、接入控制、PDU 会话建立等基础功能进行了端到端验证，保证 RedCap 用户接入的基础业务体验；同时，为支撑 RedCap 的特色套餐及业务发展，本次实验室测试还涵盖了用户识别、策略控制、计费、头增强等增强能力；

二是对所有网元不升级、部分网元升级、所有网元均不升级等五个场景进行了兼容性测试，实现了对 RedCap 网络部署演进初始态、中间态、目标态等各阶段的全面验证。

中国移动表示，本次面向 5G 核心网的 RedCap 端到端内场测试初步验证了 RedCap 在 2B 及 2C 网络商用的可行性，为产业界的下一步产品研发提供参考和指引，有助于加快补齐中高速率场景下的物联网接入及网络能力的短板，助力 5G 赋能垂直行业。