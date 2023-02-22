阴天也能拍，户外人像摄影教程

原文标题：《阴天也能拍，温柔唯美的户外人像照！》

晴朗阳光的天气的确是外拍的首选，但是对于阴雨绵绵的春天来说，如何在阴天拍摄出高质量的人像作品，也是人像摄影爱好者必不可少的的修行。

阴天虽然阳光较弱，但是光线均匀柔和，不用担心强烈的阳光造成过度曝光的问题，且能表现出与晴天不一样的画面色调和气氛。

今天沃伦老师带大家来到广州东山湖公园，拍摄一组温柔唯美的人像照，一起来感受阴天独有的魅力吧！

ONE.栏杆

阴天环境比较灰暗，我们可以穿上比较亮眼的衣服，让画面“明媚”起来，人也会显得更加有精神。

在户外拍摄时，到处都能遇到各样各式的栏杆，这时候可以让模特轻微地把手撘在栏杆上，优雅又大方。

利用栏杆的线条作为引导线向前延伸，突出道路的纵深感。人物两侧保留一定的空间，这样画面才不会过于紧凑。

平时我们在拍摄时，宁可拍摄到更多的画面保留更多的后期空间，通过后期二次裁剪构图弥补前期的不足，也不要让画面过于拥挤。

看惯了明媚的晴天，阴天就显得苍白阴沉，这时候我们可以将计就计，苍白的天空正好可以当作简约的纯色背景。

模特轻轻趴在栏杆上，这时候栏杆巧妙地成为了画面中的前景，前虚后实，增加了画面的空间感。

TWO.树

公园里随处可见的树，为我们的拍摄提供了无限的可能性。当然最重要的是如何在杂乱的环境中创造出一个相对干净清爽的取景空间。

比如我们可以利用树干作为前景，形成空间框架，人站在画面的正中间，避开了多余的元素。

在杂乱的叶子中，我们利用缝隙让人物从环境中突出，让照片有了更多的想象空间。

这时候模特不用特地看镜头也可以很好地表达情绪，也能让表情更加自然。

除了上面的方法，我们还可以用由上往下俯拍的方式，利用树叶作为前景拍摄半身人像，让画面更加丰满。

下图我们可以看到，树木的枝干从右向左延伸，此时人物可以站在左侧对角处，树与人左右协调。

当环境比较杂乱时，我们打开 3.5 倍长焦，制造空间压缩感，提高画面的干净度。人物与树进行互动，拍出来也很唯美哦~

THREE.椅子

在日常拍摄中，要善于利用身边的道具，比如公园中随处可见的椅子就是很好的道具，坐在椅子上可以拍出自然又放松的人像照。

路上人多杂乱，这时候我们可以让模特侧着坐在椅子上，一只手随意搭在椅背。使用微微仰拍的手法，让更多的树作为背景，画面看起来也会简约许多。

同时蓝色与绿色是相邻色，碰撞在一起协调统一又很有层次。

想要让照片保留神秘感，我们可以拍摄背影营造一种静谧的氛围。刚好人物与大树左右对称，搭配在一起很是和谐。

好啦，今天的分享就到这里，希望对喜欢拍照的你能有所帮助！阴天与晴天有不一样的美感，都可以拍出好看的人像大片。

各位喜欢摄影的朋友们，发挥出你们无限的想象力与创造力，拍出更多有意思的人像照吧！

本文来自微信公众号：玩转手机摄影 （ID：wzsjsy），作者：沃伦