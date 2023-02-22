谷歌摸着 ChatGPT 过河：没了热度，传统搜索引擎还是吊打 LLM

ChatGPT 来势汹汹，谷歌进退维谷？恰恰相反，有人认为，微软是在用 ChatGPT 帮谷歌探路。

现在，越来越多的人有这样的感觉：ChatGPT 或许会「杀死」谷歌。

微软已经凭 ChatGPT 杀疯了。搜索引擎必应、办公全家桶 Office、云计算平台 Azure 中，相继加入 ChatGPT。

谷歌已经匆忙拉 DeepMind 下场，急推 Sparrow 语言模型测试版，试图在今年晚些时候迎战 ChatGPT。

现在，所有人都被 ChatGPT 的强大所征服。它可以调试代码、撰写论文、创建语言，甚至写一个冒泡排序法的情景喜剧……

另外一个令人印象深刻的地方在于，ChatGPT 能够以简洁明了的语言回答问题。

对比，之下，使用谷歌的体验简直弱爆了：

输入查询关键词

把鼠标从广告无语划过（这个区域和非广告区越来越相似）

浏览搜索结果 / 链接

猜测哪一个会回答你的问题

如果没有得到答案，就回到第 3 步，继续重复以下步骤

在 ChatGPT 出现以前，这些步骤似乎都还好。

但现在有了 ChatGPT，我们就被惯得更懒了 —— 谷歌是给一个菜单，让我们自行选择，但 ChatGPT 可是直接把信息给我们喂到嘴里。

当然，谷歌偶尔会提供 ChatGPT 式的答案，无需点击任何链接 ——

尽管如此，ChatGPT 还是吓得谷歌发布了「红色代码」，并加快了 AI 产品的发布计划。

虽然有许多人断言「谷歌已死」，但国外一位知名博主 Fawzi Ammache 分析认为，他们的结论太过武断了。

Ammache 目前是加拿大皇家银行的产品设计师，曾在 Publicis Sapient、Google 和 Rogers 工作。

谷歌其实是受益者

的确，面对 ChatGPT 这个威胁，谷歌不能掉以轻心。当微软和 OpenAI 发布基于 ChatGPT 的搜索引擎时，大量用户会蜂拥而至。

然而，这其中有一个潜在的巨大隐患。

目前，ChatGPT 训练的数据集，是 2021 年 9 月以前的，它并没有连接到互联网上。

然而，一旦 ChatGPT 整合进必应中，它就连入了互联网。这无异于打开了潘多拉的魔盒。

鉴于网上充斥着虚假和带毒的信息，这种搜索引擎的前景充满了风险，有太多的未知。

当然，微软和 OpenAI 一定会竭尽全力将将这些影响最小化。尽管如此，对于这样的首创产品来说，没有什么是可以保证的。

这也并不意味着，整合了 ChatGPT 的 Bing 会失败，只是，微软正在承担巨大的声誉风险。

为什么微软敢冒这份险？仔细想象，完全可以理解。

目前，谷歌占据全球搜索市场 85% 的份额，而必应仅占 9%。

即使失败，微软也不会像谷歌一样遭受那么大的损失，它更加「小而美」，有着更高的风险承受能力。

而且最近微软向 OpenAI 狂砸了 10 亿美元，它当然希望尽快获益。

而谷歌的每一步，都会走得更加慎重。

此前谷歌一直在构建类似的大语言模型（LLM），但谷歌一直在对它们严加保密。

此前掀起最大的风浪，就是去年夏天时，谷歌的一位叫 Blake Lemoine 的工程师，声称聊天机器人 LaMDA 具有感知能力。

甚至，支持 ChatGPT 的核心架构 Transformer，是由谷歌开发的。

现在谁也不知道，谷歌的聊天机器人以及其他 AI 产品究竟有多强大。

但我们知道，谷歌拥有最有竞争力的人才，和雄厚的资金。

在搜索引擎上的广告收入，占了谷歌收入的 60%，因此，对于可能会威胁到他们最赚钱机构的产品，他们会相当谨慎。

在这一领域，微软充当了先行者。它的聊天机器人搜索引擎，会给谷歌未来的发展方向指一条明路。

谷歌费尽心思让 LaMDA 处于保密状态，就是出于一系列慎重考虑。而微软的产品，能够帮谷歌试水。

人们会如何使用（或滥用）微软的聊天机器人？他们愿意掏多少钱？谷歌会看得清清楚楚，接着反手创建一个更好的版本。

纵观历史，先行者往往承担最大的风险，也未必总能笑到最后。

要知道，谷歌也不是第一个搜索引擎，但它成为了最成功的那一个。

而且，如果微软的新搜索引擎成功了，谷歌仍然面临创新者的困境。

这个术语是美国学者 Clayton Christensen 在 1997 年提出的，是指对成熟公司很难采用破坏传统市场的新技术或商业模式。

这些成熟公司，手中往往掌握着最重要的资源，也有足够的科研能力。然而，现有的客户群和固定的内部流程，都会使他们远离突破性的创新。

而当更小、更敏捷的竞争对手进入并接管市场 (比如 OpenAI)，或许最终会导致成熟大公司的消亡。

搜索引擎之所以如此暴利，就是靠用户不断点击链接，在这个过程中，谷歌收取了商家巨额的广告费。

可是假如用户靠着聊天机器人能直接得到答案，而不需要在列表中翻找，搜索引擎的付费业务生态就直接被破坏了。

这就是谷歌面临的「创新者困境」：如何在不蚕食谷歌搜索的情况下，提供聊天机器人搜索引擎呢？

搜索只是其次

搜索领域其实并不是这场 AI 竞赛中最有趣的部分。

毕竟，ChatGPT 最让人兴奋的，是它能够根据提示自己生成内容，而不是作为一个用来搜索的工具。

众所周知，前段时间有知情人士爆料称，微软正在研究将 OpenAI 的 ChatGPT 整合进 Word、Excel、PowerPoint、Outlook 以及其他的 Office 应用里。

也就是说，之前看似是在 AI 聊天机器人领域的竞争，已经延伸到了微软和谷歌其他的拳头产品之中。

搜索：必应 vs 谷歌

文档：Word vs Google Docs

演示文稿：PowerPoint vs Google Slides

电子表格：Excel vs Google Sheets

电子邮件：Outlook vs Gmail

如果成功的话，过去二十年来一直相对停滞不前的办公应用即将被颠覆，而我们正处于一个重要的转折点。

想象一下，你司平时用的就是微软的 Office。

然后老板有一天突然决定，花重金订阅「高级会员」来提升工作效率。

于是，所有人的 Word、Excel、PowerPoint 和 Outlook 中，都有了类似于 ChatGPT 的功能

现在，员工们的生产力得到了成倍的提升。报告、表格、PPT 的完成时间大幅缩短，而且只需要做一些最后的修饰。

不出意外，这成为了你司在竞争中的一个重要优势。

但很快，你司的竞品也发现了背后的玄妙，跟着订阅了 Office 的「高级会员」。

于是，他们的员工也获得了同样的生产力。

微软目前有 23% 的收入来自 Office 产品，只有 6% 的收入是由自家搜索引擎必应上的广告提供的。

因此，你们的争相订购，对微软来说就是一个天大的好消息。不仅进一步巩固了它在办公 / 生产力应用第一的位置，而且还能赚得盆满钵满。

相比之下，作为与微软 Office 竞争的谷歌 GSuite——Gmail、Docs、Sheet 和 Slides 中，并没有能与 ChatGPT 相抗衡的生成式 AI 功能。

那么此时的 GSuite 在用户眼里，就是一个落后的老古董了。

从这个角度来看，谷歌发布「红色警报」确实也是有道理的。

你会选哪个？

最后，让我们快进到不久的将来。

届时，微软必应和谷歌都是由聊天机器人驱动的搜索引擎。

那么，你会用哪一个呢？

参考资料：

https://year2049.substack.com/p/chatgpt-wont-kill-google-it-will

本文来自微信公众号：新智元 （ID：AI_era）