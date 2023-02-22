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谷歌摸着 ChatGPT 过河：没了热度，传统搜索引擎还是吊打 LLM

新智元 2023/2/22 12:12:11 责编：梦泽
评论：

ChatGPT 来势汹汹，谷歌进退维谷？恰恰相反，有人认为，微软是在用 ChatGPT 帮谷歌探路。

现在，越来越多的人有这样的感觉：ChatGPT 或许会「杀死」谷歌。

微软已经凭 ChatGPT 杀疯了。搜索引擎必应、办公全家桶 Office、云计算平台 Azure 中，相继加入 ChatGPT。

谷歌已经匆忙拉 DeepMind 下场，急推 Sparrow 语言模型测试版，试图在今年晚些时候迎战 ChatGPT。

现在，所有人都被 ChatGPT 的强大所征服。它可以调试代码、撰写论文、创建语言，甚至写一个冒泡排序法的情景喜剧……

另外一个令人印象深刻的地方在于，ChatGPT 能够以简洁明了的语言回答问题。

对比，之下，使用谷歌的体验简直弱爆了：

  • 输入查询关键词

  • 把鼠标从广告无语划过（这个区域和非广告区越来越相似）

  • 浏览搜索结果 / 链接

  • 猜测哪一个会回答你的问题

  • 如果没有得到答案，就回到第 3 步，继续重复以下步骤

在 ChatGPT 出现以前，这些步骤似乎都还好。

但现在有了 ChatGPT，我们就被惯得更懒了 —— 谷歌是给一个菜单，让我们自行选择，但 ChatGPT 可是直接把信息给我们喂到嘴里。

当然，谷歌偶尔会提供 ChatGPT 式的答案，无需点击任何链接 ——

尽管如此，ChatGPT 还是吓得谷歌发布了「红色代码」，并加快了 AI 产品的发布计划。

虽然有许多人断言「谷歌已死」，但国外一位知名博主 Fawzi Ammache 分析认为，他们的结论太过武断了。

Ammache 目前是加拿大皇家银行的产品设计师，曾在 Publicis Sapient、Google 和 Rogers 工作。

谷歌其实是受益者

的确，面对 ChatGPT 这个威胁，谷歌不能掉以轻心。当微软和 OpenAI 发布基于 ChatGPT 的搜索引擎时，大量用户会蜂拥而至。

然而，这其中有一个潜在的巨大隐患。

目前，ChatGPT 训练的数据集，是 2021 年 9 月以前的，它并没有连接到互联网上。

然而，一旦 ChatGPT 整合进必应中，它就连入了互联网。这无异于打开了潘多拉的魔盒。

鉴于网上充斥着虚假和带毒的信息，这种搜索引擎的前景充满了风险，有太多的未知。

当然，微软和 OpenAI 一定会竭尽全力将将这些影响最小化。尽管如此，对于这样的首创产品来说，没有什么是可以保证的。

这也并不意味着，整合了 ChatGPT 的 Bing 会失败，只是，微软正在承担巨大的声誉风险。

为什么微软敢冒这份险？仔细想象，完全可以理解。

目前，谷歌占据全球搜索市场 85% 的份额，而必应仅占 9%。

即使失败，微软也不会像谷歌一样遭受那么大的损失，它更加「小而美」，有着更高的风险承受能力。

而且最近微软向 OpenAI 狂砸了 10 亿美元，它当然希望尽快获益。

而谷歌的每一步，都会走得更加慎重。

此前谷歌一直在构建类似的大语言模型（LLM），但谷歌一直在对它们严加保密。

此前掀起最大的风浪，就是去年夏天时，谷歌的一位叫 Blake Lemoine 的工程师，声称聊天机器人 LaMDA 具有感知能力。

甚至，支持 ChatGPT 的核心架构 Transformer，是由谷歌开发的。

现在谁也不知道，谷歌的聊天机器人以及其他 AI 产品究竟有多强大。

但我们知道，谷歌拥有最有竞争力的人才，和雄厚的资金。

在搜索引擎上的广告收入，占了谷歌收入的 60%，因此，对于可能会威胁到他们最赚钱机构的产品，他们会相当谨慎。

在这一领域，微软充当了先行者。它的聊天机器人搜索引擎，会给谷歌未来的发展方向指一条明路。

谷歌费尽心思让 LaMDA 处于保密状态，就是出于一系列慎重考虑。而微软的产品，能够帮谷歌试水。

人们会如何使用（或滥用）微软的聊天机器人？他们愿意掏多少钱？谷歌会看得清清楚楚，接着反手创建一个更好的版本。

纵观历史，先行者往往承担最大的风险，也未必总能笑到最后。

要知道，谷歌也不是第一个搜索引擎，但它成为了最成功的那一个。

而且，如果微软的新搜索引擎成功了，谷歌仍然面临创新者的困境。

这个术语是美国学者 Clayton Christensen 在 1997 年提出的，是指对成熟公司很难采用破坏传统市场的新技术或商业模式。

这些成熟公司，手中往往掌握着最重要的资源，也有足够的科研能力。然而，现有的客户群和固定的内部流程，都会使他们远离突破性的创新。

而当更小、更敏捷的竞争对手进入并接管市场 (比如 OpenAI)，或许最终会导致成熟大公司的消亡。

搜索引擎之所以如此暴利，就是靠用户不断点击链接，在这个过程中，谷歌收取了商家巨额的广告费。

可是假如用户靠着聊天机器人能直接得到答案，而不需要在列表中翻找，搜索引擎的付费业务生态就直接被破坏了。

这就是谷歌面临的「创新者困境」：如何在不蚕食谷歌搜索的情况下，提供聊天机器人搜索引擎呢？

搜索只是其次

搜索领域其实并不是这场 AI 竞赛中最有趣的部分。

毕竟，ChatGPT 最让人兴奋的，是它能够根据提示自己生成内容，而不是作为一个用来搜索的工具。

众所周知，前段时间有知情人士爆料称，微软正在研究将 OpenAI 的 ChatGPT 整合进 Word、Excel、PowerPoint、Outlook 以及其他的 Office 应用里。

也就是说，之前看似是在 AI 聊天机器人领域的竞争，已经延伸到了微软和谷歌其他的拳头产品之中。

  • 搜索：必应 vs 谷歌

  • 文档：Word vs Google Docs

  • 演示文稿：PowerPoint vs Google Slides

  • 电子表格：Excel vs Google Sheets

  • 电子邮件：Outlook vs Gmail

如果成功的话，过去二十年来一直相对停滞不前的办公应用即将被颠覆，而我们正处于一个重要的转折点。

想象一下，你司平时用的就是微软的 Office。

然后老板有一天突然决定，花重金订阅「高级会员」来提升工作效率。

于是，所有人的 Word、Excel、PowerPoint 和 Outlook 中，都有了类似于 ChatGPT 的功能

现在，员工们的生产力得到了成倍的提升。报告、表格、PPT 的完成时间大幅缩短，而且只需要做一些最后的修饰。

不出意外，这成为了你司在竞争中的一个重要优势。

但很快，你司的竞品也发现了背后的玄妙，跟着订阅了 Office 的「高级会员」。

于是，他们的员工也获得了同样的生产力。

微软目前有 23% 的收入来自 Office 产品，只有 6% 的收入是由自家搜索引擎必应上的广告提供的。

因此，你们的争相订购，对微软来说就是一个天大的好消息。不仅进一步巩固了它在办公 / 生产力应用第一的位置，而且还能赚得盆满钵满。

相比之下，作为与微软 Office 竞争的谷歌 GSuite——Gmail、Docs、Sheet 和 Slides 中，并没有能与 ChatGPT 相抗衡的生成式 AI 功能。

那么此时的 GSuite 在用户眼里，就是一个落后的老古董了。

从这个角度来看，谷歌发布「红色警报」确实也是有道理的。

你会选哪个？

最后，让我们快进到不久的将来。

届时，微软必应和谷歌都是由聊天机器人驱动的搜索引擎。

那么，你会用哪一个呢？

参考资料：

  • https://year2049.substack.com/p/chatgpt-wont-kill-google-it-will

本文来自微信公众号：新智元 （ID：AI_era）

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关键词：谷歌ChatGPT

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