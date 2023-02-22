Excel 中如何使用函数给数字打码

原文标题：《给数字打码，一个函数就够了！》

哈喽大家好！我是长小安同学~

今天公司收集了员工信息，得到了一份关于身份证号的数据表格，但由于员工信息需要注意隐私安全，要求我在特定位置进行打码，如何操作呢？

例如：以上是员工提供的身份证号，要求从第七位开始，为后四位打码为 *，保护隐私。

最后的效果如下：

相信大部分对 Excel 不了解的小白人士，或许会老老实实的一个个去手动更改，过着加班不加工资的生活。

这显然是费时又费力的！

在解决问题前，首先需要分析一下，

例如：B2 单元格内的数据，就是将 8888 换成 ****，

B3 单元格就是将 7777 换成 ****，依此类推，都是从第七位开始，后面的四位数据换成 ****。

想到这里，其实就可以使用和替换相关的函数来处理这样的数据。

在这里小安安利给大家一个非常好用的函数 —— Replace。

【Replace】英文翻译：替换，代替 —— 顾名思义就是对数据进行替换啦！

怎样操作呢？不急！

我们先来了解一下函数的运行原理，帮助大家更好地理解【Replace】函数~

函数原理

用新字符串替换旧字符串，并且替换的位置和数量都是指定的。

俗话说得好：一图胜千言。

动图演示如下：

看到这里，你是不是就明白这个函数的运行原理了！

参数解析

首先我们来看看 Replace 函数的官方公式：

=REPLACE(old_text,start_num,num_chars，new_text)

是我看不懂的亚子！

不要慌，小安来为你翻译一下~

=REPLACE (原始数据，从哪儿开始替换，替换几位，替换成什么)

❶ 参数一：选择需要替换的单元格，作为原始数据；

❷ 参数二：从哪儿开始替换；

❸ 参数三：替换几位；

❹ 参数四：替换成什么。

还是不了解？没关系，我们参照本次的案例配合食用。

案例演示

目的：将 B 列身份证号数据，从第 7 位开始后的 4 位数替换为 ****。

❶ 输入 Replace 函数；

（小技巧：输入 = REP 后就可以按 Tab 键快速选择公式。）

❷ 参数一选择 B2 单元格，作为需要替换的原始数据；参数二输入 7：代表从第七位开始替换；

参数三输入 4：表示替换掉从第七位开始后的四位数；参数四输入 "****"：需要替换的字符串；

❸ 双击向下填充。

公式：

=REPLACE(B2,7,4,"****")

动图演示如下：

给特定位置的数字打码，这样就搞定啦！

本文对于 Replace 函数的介绍也到此结束了，你学会了吗？

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：机智的秋小 E