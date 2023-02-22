欧洲五大移动运营商计划到 2025 年大规模部署 Open RAN

2 月 21 日，德国电信、Orange、TIM、Telefónica 和沃达丰五家公司表示，已经开始进行 Open RAN 的小型试验，今年将宣布新试点，2025 年将进行更大规模的部署。

TIM 首席创新与合作关系官 Elisabetta Romano 表示：“网络创新越来越注重敏捷性、安全性和可持续性。TIM 坚信，标准化过程应充分解决 Open RAN 这项新技术带来的所有挑战。”

但从五家运营商的白皮书中可以明显看出，他们落后于 2021 年签署协议时宣布的时间表，当时计划 2022 年开始大规模部署 Open RAN，而目前的 2025 年目标比计划晚了三年。

五家公司在一份声明中表示：“随着 Open RAN 技术进入发展的新阶段，成熟度、安全性和能源效率变得越来越重要，在 2022 年，公司鼓励围绕这些主题进行公开讨论。”声明还指出，随着全球部署站点达到数万个，Open RAN 正在缩小与传统移动无线电网络在功能对等和性能方面的差距。

德国电信首席技术官 Abdu Mudesir 表示：“Open RAN 在过去几个月已经成熟，我们的初步商业部署将很快开始。”

Telefónica 全球首席技术和创新官 Enrique Blanco 表示：“从中长期来看，Open RAN 将发展供应商生态系统，并彻底改变当前的 5G 行业。我们相信这对我们的客户和社会都有好处，因此我们正在努力实现这一目标。”

沃达丰首席网络官 Alberto Ripepi 表示：“对已经存在数十年的供应商生态系统提出任何重大变更都会引发质疑，这是可以理解的。”

但 Orange 首席技术和创新官 Michaël Trabbia 指出：“Open RAN 行业最近取得的重大进展让我们确信，从 2023 年起，开放和云原生 RAN 已经准备好在传统网络市场中进行首次商业部署。我们预计开放式 RAN 甚至会超越传统 RAN，让我们能够从全自动化和智能网络中获益。”