黑豹蚁人哑火，漫威陷入「疲劳」

作者 | 祖杨

时隔三年半后，漫威电影终于重返中国内地大荧幕。可惜的是，两部重磅大片在国内接连遭遇“滑铁卢”。

截至 2 月 21 日，《黑豹 2》在国内上映 15 天，票房 1.02 亿，是自 2011 年之后内地票房最低的漫威电影，豆瓣评分也仅有 5.5；《蚁人与黄蜂女：量子狂潮》（以下简称《蚁人 3》）上映五天，内地票房 1.45 亿，豆瓣评分跌到了 6.1 分，在海外，该片的烂番茄新鲜度也仅有 47％，和漫威最差影片《永恒族》持平。

一部是漫威电影第四阶段的收尾，一部是漫威电影第五阶段的开篇，选择这两部作品率先与中国观众见面，意义非同寻常。然而两部影片从票房到口碑全方位“翻车”的市场表现，不仅让中国观众感到“失望透顶”，也表明了如今的漫威在中国市场，号召力与影响力已大不如前。

从 2008 年开始，漫威凭借类型化的制作方式开启了全球超级英雄电影的新时代，以统一的叙事主题、统一的情绪风格、统一的工业标准，批量塑造出了钢铁侠、美国队长、雷神等经典的超级英雄形象，坐拥全球庞大的电影市场和广大的受众群体。类型化创作的好处显而易见，既能提升生产效率，也确保了投入与收入的稳定性 —— 过去 15 年间，漫威产出了 30 部电影，拿下了近 300 亿美元的票房。

但频繁的超级英雄大片轰炸也令观众感到审美疲劳。《黑豹 2》《蚁人 3》两部漫威电影在中国的相继失利，正透露出类型化的创作套路失灵。如何在保证生产效率和质量的基础上，给予观众更多的“新鲜感”，这是漫威电影发展至今需要解答的新问题。

时过境迁

虽然是《黑豹 2》先一步在国内上映，但《蚁人 3》才意味着漫威与中国市场的正式破冰 —— 中美同步上映，提前一个月定档的宣发窗口期也恢复了疫情前的状态。

不过，相比起 2015 年《蚁人》的 6.71 亿票房、2018 年《蚁人 2》的 8.31 亿票房，2023 年回归后的《蚁人 3》在中国市场的票房差距还是给人时过境迁之感。如果将视角拉长来看，三部《蚁人》的上映时间正串联起了漫威在中国发展的三个关键节点 —— 巩固、巅峰、重启。

2008 年到 2012 年是漫威电影的起步期。2008 年《钢铁侠》在中国内地上映，正式拉开了漫威第一阶段的序幕，随后《复仇者联盟》引爆内地市场，两天票房达到 1.14 亿人民币，创下超级英雄电影在国内的首映新纪录。这一阶段，中国电影市场处于发展初期，大众对于漫威 IP 的认知也处于初步的教育认知阶段。

2008 年《钢铁侠》

2013 年开始，漫威电影进入第二阶段。彼时中国观众对漫威塑造的超级英雄形象已有了进一步的认知，而且《复联 1》在内地市场大爆后，第二阶段的漫威电影从内容到票房有了整体性的升级。超级英雄不断扩张，在钢铁侠、雷神、美国队长等经典角色之外，银河护卫队、蚁人作为新角色被引入；从票房表现看，2015 年上映的《蚁人》也吃到了红利，即便比北美晚三个月上映，在中国市场的票房也达到了 6.71 亿元。

2015 年《蚁人》

到了《蚁人 2》上映的 2018 年，中国市场电影总票房在这一年破 600 亿，漫威电影在中国市场也迎来了高光时刻。此时处于第三阶段的漫威电影，漫威宇宙开始完整，票房和口碑也进入稳定模式。

第三阶段的 11 部影片，单人篇与集合篇在国内市场总票房达到 147.81 亿元，11 部影片的豆瓣评分也达到 7.54。此外，《复联 4》上映期间更是掀起全民狂潮，零点场票房超 1.88 亿，打破了中国影史零点场票房纪录，导演罗素还曾表示，没有中国影迷就没有漫威的今天。

2019 年《复仇者联盟 4：终局之战》

2008 年到 2019 年，漫威前三个阶段的发展与中国市场密切关联，但从漫威电影第四阶段开始，情况急转直下。疫情黑天鹅与流媒体平台推出，也对漫威造成了影响，不断加快流媒体剧集制作的步伐，希望以量能在院线和流媒体间取胜，但也直接导致质量和口碑大幅下滑。

不只如此，2020 年起，第四阶段首部电影《黑寡妇》一直未定下内地上映档期，接下来几部《尚气与十环传奇》《永恒族》等影片也均因不可抗力因素无缘内地市场，三年半的断档期，直接让中国观众缺失了漫威电影的第四阶段，漫威电影也暂时失去了中国市场这个大票仓。

本月初，阔别已久的漫威重新登陆中国市场，第四阶段的收官之作《黑豹 2》2 月 7 日上映，第五阶段的开篇《蚁人》2 月 17 日中美同步上映，缺席已久的“后果”也很明显，观众的观看连续性和情感粘性被打破，两部电影票房、口碑双失利。漫威或许还是曾经的漫威，中国电影市场早已发生了千变万化。

从头再来

当然，漫威缺席内地市场已久、国内漫威迷流失只是票房不佳的原因之一，最根本的还是在于漫威自身，新老英雄交替青黄不接、创作陷入套路化模板、观众审美疲劳。

自诞生到现在，漫威电影宇宙的独特性在于将超英电影和类型元素相结合，借助复合类型片的优势呈现宇宙的世界观，用超级英雄的单人电影去展示宇宙的小切面，起到人物铺垫作用，再利用大事件把不同风格的人物聚集，呈现出不同种族、不同文明的多元宇宙。表面看是一个个故事，又都在同一个大的世界观下串联。

随着漫威电影宇宙编织的故事架构愈发庞大，人物关系越来越复杂，视觉特效越来越没有新意，优势也成了前进的阻碍。

内容叙事陷入疲态。在第四阶段漫威电影强调世界议题、展现不同类型的文明，但在落地环节只做到了表面的多元，核心价值观仍然是强者愈强、杀百救一的美式个人英雄主义，《黑豹 2》的豆瓣热评区里，“在幻想的世界里，瓦坎达的外交还是美国那一套”被顶到了前排。

而支撑起观众粘性的超级英雄角色，其延续性也在减弱。因为生病、与原公司做官司切割等等，老英雄离开，但新英雄未长成，也造成了断代，进而影响了整个世界观故事线的逻辑。《黑豹 2》第一部的主角患癌后，剧本被重新调整，而调整后的人物和故事主线也让第四阶段的收尾的丰满度有所减弱。

《黑豹 2》

庞大的世界观和复杂的叙事主线，高度一致且频繁轰炸的视觉特效，以及各路英雄的“串联集结”情怀向玩法，让漫威电影的受众圈层逐渐缩减，成为粉丝向的影片，很难去吸引年轻的增量观众。

猫眼研究院发布的《2022 中国电影市场数据洞察》报告显示，2017 年至 2019 年进口分账片前十名的平均观影年龄为 28 岁，而 2022 年进口分账片前十名的平均观影年龄已达到 30.3 岁。也就是说，三年间分账电影的主要受众人群并没有发生改变，主要增量年轻观众出现了明显缺失。同时报告中也提到，进口片情怀难以吸引新一代，偏好类型减少、加速年长化。

此情此景之下，漫威的危机感也在逐步加深，如今意识到问题的漫威，也在试图从零开始解决问题。

比如将战线从高产量的流媒体剧集收缩，缩减成本，注重提升影片的质量。前段时间，漫威影业总裁凯文・费奇在接受《娱乐周刊》采访时提到，漫威电影第五阶段、第六阶段会调整步调，减少每年推出的数量，播出间隔也会延长，在后期制作中进行一些调整；此外，回归迪士尼 CEO 的艾格也表示，迪士尼需要更好地管理 IP 内容的产出，希望关注屏幕上的质量，同时也要注意控制它们的成本。

过去几年漫威陪着无数影迷成长，其 IP 的商业价值也越来越高，那对于观众而言，漫威影片是一个能让情怀和感动所延续的载体，因此他们希望看到的能与其商业价值匹配的内容质量以及持续不断的新鲜感。聚焦中国市场，漫威缺失内地的这三年，本土影片的创作水平和票房影响力也在持续上涨，想要重新赢回中国观众的心，漫威要有打破重塑、从头再来的勇气和决心。

本文来自微信公众号：真探 AlphaSeeker （ID：deep_insights），作者：真探