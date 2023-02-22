统计：三星电子员工 2022 年平均年薪为 1.3 亿韩元

IT之家 2 月 22 日消息，三星电子员工 2022 年的平均年薪约为 1.3 亿韩元，相当于人民币 69 万元左右。这一数据来自企业分析机构“韩国 CXO 研究所”22 日发布的报告，该研究所根据三星电子最近提交的审计报表计算出其员工和内部董事的平均薪酬。

报告显示，根据审计报表，三星电子员工去年的工资总额为 15.8365 万亿韩元（IT之家备注：当前约 837.75 亿元人民币），员工人数（以去年上半年报告为准）为 11.3604 万人。以此推算，实现员工年薪平均值在 1.33 亿韩元（约 70.4 万元人民币）到 1.38 亿韩元（约 73 万元人民币）之间。这一数值略低于 2021 年的 1.446 亿韩元，但高于 2020 年的 1.27 亿韩元。根据审计报告，三星电子员工工资占销售额的比重正在逐年递减，由 2020 年的 8% 降至 2021 年的 7.9%，2022 年再降至 7.5%。

此外，三星电子在最近发布的参考文件中透露，公司 2022 年共向 11 名注册董事（也就是 CEO 级别的人）支付了 225 亿韩元。韩国 CXO 研究所结合三星电子近三年的薪酬情况计算，推算出去年六名外部董事的薪酬总额约为 7 亿韩元，五名内部董事每人的平均薪酬约为 43.6 亿韩元（当前约 2306.4 万元人民币），这与 2021 年 74.7 亿韩元的平均薪酬相比，减少了 30 多亿韩元，意味着 CEO 们的薪酬在短短一年内下降了 40% 以上。

CXO 研究所估计，三星 CEO 级董事和员工之间的平均薪酬差距将达到 32 倍左右，高于 2019 年的 27.8 倍，但低于 2020 年的 42.3 倍和 2021 年的 53.8 倍。

据国民年金资格的取得和丧失资料显示，三星电子去年新入职员工为 1.2957 万人，离职员工为 6189 人，有 12957 名员工新获得了国家养老金资格。三星电子将在今年 3 月份公布的业绩报告中公开员工去年薪酬等情况。