机械师曙光 16 Pro 和 15 Air 笔记本今晚开售：搭载 RTX 4060 显卡，2.5K 240Hz 屏

IT之家 2 月 22 日消息，机械师曙光 16 Pro 和 15 Air 笔记本将于今晚 10 点正式开售，搭载 RTX 4060 移动版显卡，首发价 7499 元起。

机械师曙光 16 Pro 有曙光白和耀夜灰两个版本，耀夜灰采用黑灰科技美学基因，全金属 A 壳，配备 i5-13500HX 处理器，14 核心 20 线程，至高睿频功效可达 157W，睿频频率达 4.7GHz，采用 RTX 4060 独显，搭载 2.5K 240Hz 高分辨率高色域电竞屏，首发价 8999 元。

机械师曙光 16 Pro 曙光白版本采用无量象限 ID 设计，搭配幻彩 RGB LOGO，RGB 贯穿式曙光灯环，处理器换成了 i9-13900HX，24 核心 32 线程，支持超频，搭配 RTX 4060 独显。

此外，该机支持独显直连 2.0，雷电 4 与 HDMI 接口均支持独显模式。16G DDR5 内存 + 1T PCIE 4.0 SSD，RGB 四区背光键盘，约 1680 万色 RGB，多种灯效可调，首发价 9499 元。

机械师曙光 15 Air 采用了航空级铝合金材质，哑光银 A 面，搭载英特尔 i5-13500H 处理器，12 核心 16 线程，至高睿频频率可达 4.7GHz，搭载 RTX 4060 显卡，采用 2.5K 240Hz 高分辨率高色域电竞屏。