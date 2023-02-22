人像拍摄六大角度汇总，助你提升出片率

原文标题：《人像拍摄角度汇总，“变美秘籍”拿去吧！！》

哈喽~ 大家早上好呀！

关于人像题材的拍摄，你们认为最重要的是什么呢？相信有朋友肯定都会觉得离不开三要素：模特好看、模特好看、还是模特好看！！

不可否认，这确实是挺重要的一点。当然，抛开这个因素，想要用手机拍好人像，关键还得必须要掌握人像摄影的 6 大拍摄角度。

我们有时候拍的人像照片不好看，是因为没有选对拍摄角度。选对了角度，我们就可以规避掉缺点，强化优点，提升出片率！

废话少说，接下来就和大家一一分享一下人像的六大拍摄角度。干货满满，快点码住！

1、正面角度

在拍摄人像的时候，最简单、容易上手的无疑就是正面角度了。拍摄时，只需要将镜头位于人物的正前方。

视平面可以参考对准人物眼睛的方向，这样能够完整的展现出人物的主要特征。而且这一拍法，容易给人一种面对面交流的亲切感。

当然，由于正面角度的人物与镜头是正对着的，如果人物的五官太过于扁平化或者不够立体的话，还是不太推荐使用这个角度来拍摄。

另外，想用正面角度把人拍好，还需要注意人物的姿态、动作以及面部的表情传达。

2、斜侧角度

这一角度是位于人物的斜侧方，在取景构图时，将镜头位于主体人物的正面、背面、正斜侧方的 45 度角度拍摄即可。

这个角度也是许多人在拍摄人像时候的用的比较多的一个，特别是展示人物半身、近景、以及特写时，可以很好的表现出人物脸型、棱角分明的线条感以及五官的立体感。

同样，展示半身或者全身时，斜侧面的角度也更容易显瘦，能够较好的修饰出人物的身材，进而在视觉上达到显瘦的巨大效果。

3、侧面角度

镜头与主体人物成侧面 90 度的时候，就是常说的侧面角度拍摄。

不过，需要注意的是，它不同于正面角度的拍摄。

侧面角度与画外的交流感比较弱，多数情况下，观者只能够关注到人物的侧脸轮廓。

如果侧脸的五官没有非常明显的一个线条感，或者五官不是特别立体的人物，还是建议大家不要用到这个角度来进行拍摄了。

但是如果你的五官非常立体、特别好看，那么可以大胆的去使用这一角度来拍摄。这样五官的优势就会被强化，非常的好看。

4、背面角度

拍摄时，镜头位于人物的后方，是最能够保持人物主体神秘感的一个角度，也容易让人产生画面联想。

而且，背面的拍摄方法能够有效的避免镜头尴尬症。不想出镜的朋友，这回应该知道怎么拍的吧！

同样，在街头摄影当中，也是可以用这个角度去拍摄，因为这样就能够不用担心侵犯肖像权等问题。

另外，相对于比较社恐的朋友来说，也是非常推荐这个角度来拍摄街头摄影。

5、仰视角度

这一角度特别容易拍出大长腿的效果，可以很好的展现出人物修长的身材比例。

在拍摄全身的时候，人物只需要站着，再利用手机的广角或者超广角镜头的一个透视畸变效果，手机稍微仰视就能够拍出非常好的一个大长腿了。

不过，需要注意的是，想要腿长效果更加明显，取景构图时尽可能让脚贴近底面。当然，贴近底面也并不是贴近画面的边缘，需要让脚与画面的边缘留有一点的空间距离，同时头顶上方留出 1/3 左右的空间就可以了。

此外，除了拍摄全身，记录中景等半身人像也是非常适合采用到仰视角度来拍摄。

这样的视角更加聚焦在人物本身，有效的简化画面、避开画面中的杂乱背景，使得人像照片的背景更加简洁进而突出人物主体。

结合仰拍的透视视角效果，即使身高不高的人们同样可以呈现出非常舒展、显高的效果。

6、俯视角度

最后一个拍摄角度是俯视角度，拍摄时镜头高于人物，从上至下来拍摄。

俯拍角度在表现出人物的同时，也能够让画面带入更多的环境细节。这个视角还是比较独特的，也非常具有视觉冲击力。

当然，采用俯拍角度来进行拍摄人像的时候，首先要了解镜头的“近大远小”的透视感。

调整好拍摄机位，避免拍出头大身小的照片。简单来说，就是千万不要对的太近了。

其次，选择一个简洁的背景还是非常关键的。

如果采用俯拍的时候，画面背景非常杂乱的话，会非常影响我们人物主体。毕竟，我们拍人物，重点还是让人更突出才是非常重要的。

最后，如果人物处在躺下、或者蹲下的状态时，俯拍时一定要避免拍到我们全身，一般中景或者近景的半身即可。

同时，结合对角线构图的方式，画面这样看起来就会更加灵活、不呆板。

本文来自微信公众号：玩转手机摄影 （ID：wzsjsy），作者：沃伦老师