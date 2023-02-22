1950 年代的日本金属旁轴

1950

1950 年代，是日本照相机崛起的时代，同时也是旁轴相机从皮腔机发展到全金属机身的时代。在二战前，旁轴相机主要以皮腔折叠相机为主，当时相机世界的主宰是德国相机，日本相机还默默无闻。

然而，德国相机工业在德国分裂的历史事件中遭到重创，给予日本照相机产业发展带来机遇。而日本照相机迎来的第一个发展期就是 50 年代-60 年代中期的金属旁轴时期。这段时间里不仅出现了我们之前提到的尼康，佳能等等高级旁轴，也出现了许多不可更换镜头的镜间快门相机。

总之，在 1950 年代，日本的相机工业在单反逐渐发展的同时，主要以旁轴为主。

今天头图这台很徕卡的相机是柯尼卡公司在 1958 年推出的一款镜间快门相机，镜头分为 48/2 和 50/1.8 两种，不可更换。它还搭载了当时先进的亮线框技术，能够做到视差修正。

这台相机用料十足，竟然达到 800 克之重，而且其过片方式也很特别，设置了左手按压的方式。

柯尼卡过去叫小西六，在战后的 1948 年开始制造金属 135 旁轴相机。不到 10 年时间就开发了3代金属旁轴。

柯尼卡 50 年代的金属旁轴基本延续战前皮腔机的设计思路，但消除了皮腔设计，改为一体化的金属机身，并且配备测距系统。相机造型不仅参考了德国相机，而且还有一些自己的特色。

在 KONICA III 系列之后，柯尼卡依然在开发镜间快门旁轴，比如著名的 AUTO S2。

美能达在这段时间同样生产了金属旁轴，上面这台是美能达这个时代的巅峰之作 35IIB，一台 L39 可更换镜头相机。

1948 年美能达开发了 MINOLTA 35 相机，这其实是一款仿徕卡相机，一开始美能达还计划设计 10 种规格不一的镜头。在 1950 年代，仿徕卡一度流行。日本仿徕卡最突出的是佳能，像 NICCA 也仿得不错。美能达在 1950 年代已经开始全力开发单反，他们的旁轴相机产品线并不丰富。

1958 年美能达推出 35IIB，增加了流行的过片扳手，使得照相机操作感进一步提升。但是这个系列相机快门是 2 个盘，还没有统一起来。

美能达倒是一直有徕卡的情怀，到了 70 年代还曾经和徕卡联合开发了 CL 相机。

YASHICA 原本叫八洲光学工业，也是战后开始生产相机，从旁轴起家。后来 YASHICA 有个相当有名的电子 35 系列，而这个系列的源头来自 50 年代。

上图是 1958 年 YASHICA 推出的 YASHICA 35 相机，和当时很多金属相机一样，有 45/2.8 和 45/1.9 两种镜头版本，2.8 算是普及版，1.9 是高配，相机不可更换镜头，镜间快门操作。这种配置在德国相机里，比如福伦达，蔡司伊康是很常见的。

比起美能达 IIIA，它还是使用传统取景器，取经倍率挺大的达到 0.5。

这个品牌叫 AIRES，过去也介绍过，它存在的时间很短 1949 年成立，1960 年倒闭，是朝 鲜人在日本创立的。

1954 年开始生产仿徕卡外观的镜间快门相机，而且在当时就研究出了亮线框技术。其中 AIRES III 相机外观简洁，功能完整，是一台功能相对完备的相机，而且要比柯尼卡更早推出同类型产品。

到了后期，他们甚至推出了 35V 这样看起来都很徕卡的相机。

其实 AIRES 也算是技术流公司，推出的相机追求时髦的性能。然而，这家公司规模实在太小，加之当时相机品牌百家齐放，他们最终还是没有坚持下去。

后来以单反著称的 TOPCON 公司在当时也是制造金属旁轴的，他们的 35S，35L 都是有名的产品。

和其他厂家一样，TOPCON 的这类相机也很大程度参考了德国相机外观设计的元素，而操作依然是镜间快门。

在生产旁轴的过程中，TOPCON 也开始了单反的研究。

在这个时期里，理光也推出过这类相机，其中最有名的就是这个理光 35deluxe，它在镜头下方设置了过片机制，是一种快速过片的尝试。

此外，那个时代还有很多各种各样的日本金属旁轴相机。

而在同时代的德国，各个厂家都由于德国的分裂遭到打击，徕卡不得不继续生产战前的 III 型，II 型相机，西德蔡司失去了原本寄予厚望的 135 单反系统，只能转而造 contax II 和 contax III。在德国品牌里，福伦达在这个阶段特别活跃，推出过很多经典相机。徕卡则是在 M 系统推出后，迎来大约 10 年左右的爆发和辉煌，直到 60 年代中叶单反的崛起……

那个年代，这种金属镜间快门相机，或者是仿德国可更换镜头旁轴是当时日本厂家的主流相机。虽然 1950 年代已经有不少单反了，但单反的真正普及还要到 60 年代后。

这类相机结构简单，操作也都大同小异，同质化非常严重。因此，这个时代里，一批相机厂家兴起，又迅速灭亡。

这类相机机身较大，所以体积都很重，用料是实打实的。另一个特点则是他们往往使用光圈比较大的镜头。

金属旁轴并没有因为单反时代的到来而消亡，而是进化了。这类相机的进化基本都是小型化，电子化的路线，有一些比较激进的路线甚至直接取消了手动曝光功能。

本文来自微信公众号：胶卷迷俱乐部 （ID：jiaojuanmi），作者：上海老污龟