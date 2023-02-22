集成 ChatGPT 的微软新必应登陆 Edge 浏览器安卓 / iOS 版和 Skype：新增语音输入

IT之家 2 月 22 日消息，最近宣布的人工智能驱动的必应正推送给更多的设备。微软已宣布为 Android 和 iOS 提供集成 ChatGPT 的 Edge 浏览器，另外还可以在 Skype 对话中询问必应。另一个值得注意的变化是新增支持语音提问的能力。

微软表示，如今约有 64% 的搜索请求发生在移动设备上，因此对该公司来说，确保其全新的搜索引擎在安卓或 iOS 智能手机上可用至关重要。现在，用户可以从移动设备的必应 App 和微软 Edge 浏览器中访问人工智能驱动的必应服务。

除了登陆移动设备外，必应还获得了客户强烈要求的功能之一：语音输入。用户可以点击输入框旁边的麦克风按钮，口述他们的问题。语音输入在智能手机和台式机上都可以使用。IT之家提醒：微软必应将继续使用文字信息回复。

微软还希望用户把人工智能驱动的必应变成 Skype 对话的一部分。用户可以在聊天中标记 Bing，并以不同的形式获得答案：要点、文本或简化的回复。该服务支持 100 多种语言和 Skype 的内置翻译器。

集成 ChatGPT 的必应搜索仍在面向更多客户推出，这意味着许多用户必须排队等候。微软表示，正在尽可能快地工作，以授予每个人访问权，用户可通过点此注册必应预览版来加速接收“入场券”。