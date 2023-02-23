eBay 第四季度营收 25.10 亿美元，同比扭亏为盈

北京时间 2 月 23 日早间消息，eBay 今天发布了该公司的 2022 财年第四季度及全年财报。报告显示，eBay 第四季度净营收为 25.10 亿美元，与上年同期的 26.13 亿美元相比下降 4%，不计入汇率变动的影响同样为同比下降 1%；来自于持续运营业务的利润为 6.71 亿美元，相比之下上年同期来自于持续运营业务的亏损为 8.93 亿美元，同比扭亏为盈；不按照美国通用会计准则（Non-GAAP），eBay 第四季度来自于持续运营业务的调整后净利润为 5.81 亿美元，与上年同期的 6.47 亿美元相比下降 10%。

eBay 第四季度业绩超出华尔街分析师此前预期，整个 2022 财年的营收也超出预期，但全年调整后每股摊薄收益未达预期。业绩展望方面，eBay 对 2023 财年第一季度业绩作出的展望超出预期。财报发布后，eBay 盘后股价下跌逾 5%。

2022 年第四季度财报要点：

利润 / 亏损

在截至 2022 年 12 月 31 日的这一财季，eBay 来自于持续运营业务的利润为 6.71 亿美元，相比之下上年同期来自于持续运营业务的亏损为 8.93 亿美元，同比扭亏为盈；来自于持续运营业务的每股摊薄收益为 1.23 美元，相比之下上年同期的每股摊薄亏损为 1.47 美元。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），eBay 第四季度来自于持续运营业务的调整后净利润为 5.81 亿美元，与上年同期的 6.47 亿美元相比下降 10%；调整后每股摊薄收益为 1.07 美元，与上年同期的 1.05 美元相比增长 2%，这一业绩超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，24 名分析师此前平均预期 eBay 第四季度调整后每股收益将达 1.06 美元。

eBay 第四季度运营利润率为 22.5%，相比之下上年同期为 26.3%；不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则）的运营利润率为 29.9%，相比之下上年同期为 31.6%。

营收

eBay 第四季度净营收为 25.10 亿美元，与上年同期的 26.13 亿美元相比下降 4%，不计入汇率变动的影响同样为同比下降 1%，这一业绩超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，23 名分析师此前平均预期 eBay 第四季度营收将达 24.7 亿美元。

成本和支出：

eBay 第四季度总运营支出为 12.64 亿美元，相比之下上年同期为 12.31 亿美元。其中，eBay 第四季度销售和营销支出为 5.54 亿美元，相比之下上年同期为 5.69 亿美元；产品开发支出为 3.40 亿美元，相比之下上年同期为 3.37 亿美元；总务和行政支出为 2.88 亿美元，相比之下上年同期为 2.06 亿美元；交易损失准备金为 8100 万美元，相比之下上年同期为 1.19 亿美元；已收购无形资产摊销支出为 100 万美元，相比之下上年同期并无这项支出。

运营数据

eBay 第四季度总商品交易额（GMV）为 182 亿美元，与上年同期相比下降 4%，不计入汇率变动的影响为同比下降 1%。

eBay 第四季度的年度活跃买家人数减少 9%，全球活跃买家总数为 1.34 亿。

除去 eBayGittiGidiyor 和 TCGplayer 的活跃买家人数，eBay 第四季度的年度活跃买家人数减少 8%，全球活跃买家总数为 1.32 亿。

其它

eBay 第四季度持续运营业务的有效税率为 19.1%，相比之下上年同期为 23.1%；不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），eBay 第四季度持续运营业务的有效税率为 16.5%。

eBay 第四季度来自持续运营活动产生的运营现金流为 6.86 亿美元，自由现金流为 5.33 亿美元。

在第四季度中，eBay 总共回购了约 700 万股普通股，回购总价值约为 3 亿美元。截至 2022 年 12 月 31 日，eBay 的已获批剩余可回购股票价值为超过 28 亿美元。另外，eBay 还在第四季度中派发了 1.19 亿美元的现金股息。截至 2022 年 12 月 31 日，eBay 所持现金和现金等价物以及非股权投资组合总价值为 59 亿美元。

eBay 董事会宣布，将向公司普通股股东派发每股 0.25 美元的现金股息，这笔股息将于 2023 年 3 月 24 日向截至 2023 年 3 月 10 日的在册股东发放。

2022 年全年财报要点：

- 在整个 2022 财年，eBay 净营收为 97.95 亿美元，与 2021 财年的 104.20 亿美元相比下降 6%，不计入汇率变动的影响为同比下降 4%，这一业绩略微超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，29 名分析师此前平均预期 eBay 全年净营收将达 97.5 亿美元。

- eBay 全年总交易额为 739 亿美元，与 2021 财年相比下降 15%，不计入汇率变动的影响为同比下降 11%。

- eBay 全年来自于持续运营业务的亏损为 12.74 亿美元，相比之下 2021 财年来自于持续运营业务的利润为 2.52 亿美元。eBay 全年来自于持续运营业务的每股摊薄亏损为 2.28 美元，相比之下 2021 财年来自于持续运营业务的每股摊薄收益为 0.38 美元。

- 不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），eBay 全年来自于持续运营业务的调整后净利润为 23.12 亿美元，与 2021 财年的 26.61 亿美元相比下降 13%；来自于持续运营业务的调整后每股摊薄收益为 4.11 美元，与 2021 财年的 4.02 美元相比增长 2%，这一业绩未能达到分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，27 名分析师此前平均预期 eBay 全年每股收益将达 4.12 美元。

- eBay 全年运营利润率为 24.0%，不按照美国通用会计准则的运营利润率为 30.0%。

- eBay 全年来自于持续运营业务的运营现金流为 26 亿美元，自由现金流为 22 亿美元。

- 在 2022 财年全年，eBay 总共向股东返还了超过 36 亿美元的现金，其中包括回购了总价值约为 31 亿美元的普通股，并派发了 4.89 亿美元的现金股息。

业绩展望：

eBay 预计，2023 财年第一季度该公司的净营收将达 24.6 亿美元到 25.0 亿美元之间，不计入汇率变动的影响为同比持平 % 到同比增长 2%，这一业绩展望超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，19 名分析师此前平均预期 eBay 第一季度净营收将达 23.7 亿美元。

eBay 还预计，按照美国通用会计准则，2023 财年第一季度该公司来自于持续经营业务的每股摊薄收益预计将达 0.77 美元到 0.81 美元之间；不按照美国通用会计准则，来自于持续经营业务的每股摊薄收益预计将达 1.05 美元到 1.09 美元之间，其平均值（1.07 美元）也超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，20 名分析师此前平均预期 eBay 第一季度每股收益将达 1.06 美元。

股价：

当日，eBay 股价在纳斯达克常规交易中下跌 0.04 美元，报收于 47.85 美元，跌幅为 0.08%。在随后截至美国东部时间 22 日下午 4 点 42 分（北京时间 23 日凌晨 5 点 42 分）的盘后交易中，eBay 股价再度下跌 2.48 美元，至 45.37 美元，跌幅为 5.18%。过去 52 周，eBay 的最高价为 60.39 美元，最低价为 35.92 美元。