美股周三：三大股指涨跌不一，英特尔跌超 2%、新东方涨近 6%

美国时间周三，美股收盘主要股指涨跌不一，纳斯达克指数上涨，标普 500 指数连续第四个交易日下跌。美联储最近一次政策会议的纪要显示，大多数美联储官员同意加息 25 个基点，并强调了利率将继续上调的预期。

道琼斯指数收于 33045.09 点，下跌 84.50 点，跌幅 0.26%；标准普尔 500 指数收于 3991.05 点，跌幅 0.16%；纳斯达克指数收于 11507.07 点，涨幅 0.13%。

大型科技股多数下跌，苹果和亚马逊上涨，其中亚马逊涨幅超过 1%。

芯片龙头股多数下跌，英特尔跌幅超过 2%，该公司宣布将其股息支付下调至 16 年来的最低水平。

新能源汽车热门股多数下跌，特斯拉逆势上涨 1.77%，Rivian 下跌 0.31%，法拉第未来下跌 3.70%；蔚来上涨 1.50%，小鹏下跌 0.11%；理想下跌 2.51%。

中概电商龙头股中，阿里巴巴下跌 0.34%，京东下跌 1.36%，拼多多下跌 1.29%。

其他热门中概股中，新东方上涨 5.91%，汽车之家上涨 1.98%，哔哩哔哩上涨 1.81%，携程上涨 1.02%，BOSS 直聘上涨 0.32%，百度下跌 2.63%，知乎下跌 0.64%。

具体来说，美股中的主要科技股表现如下：

美股中的主要芯片股表现如下：

在美上市的热门中概股表现如下：

在美联储最近召开的一次政策会议上，“几乎所有与会者”都认为，将联邦基金利率上调 25 个基点至 4.5%-4.75% 的目标区间是合适的，少数人表示他们倾向于加息 50 个基点。

与此同时，“一些”美联储官员指出，金融状况已经得到缓解，“一些人指出，这可能需要收紧货币政策立场”。

会议纪要还显示，所有美联储官员都支持进一步加息，而“一些”政策制定者警告称，如果利率水平不够高，不足以减缓经济增长，可能会终止最近在抗击通胀方面取得的进展。

凯投宏观（Capital Economics）首席北美经济学家保罗・阿什沃斯 (Paul Ashworth) 指出，在此次会议之前，一系列令人难以置信的强劲经济数据出炉，其中包括 1 月就业和核心 CPI 数据。

联邦基金期货交易员目前认为，美联储将在 3 月 22 日再次加息 25 个基点，联邦基金利率至 4.75% - 5% 区间的概率为 73%，5 月份将再次加息 25 个基点。根据 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）的数据，这将使联邦基金利率在 7 月份达到 5.25%-5.5% 的峰值区间，并在今年剩余时间维持在 5% 以上的水平。