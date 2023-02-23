体积仅 80KB，黑客正在兜售新型信息窃取工具 Stealc

IT之家 2 月 23 日消息，网络威胁情报公司 SEKOIA 在最新报告中指出，今年 1 月在暗网上发现了名为 Stealc 的新型信息窃取程序，其窃取能力和 Vidar、Raccoon、Mars 和 Redline 等同类恶意软件相似，但功能更加强大。

网名为“Plymouth”的用户在黑客论坛上兜售 Stealc，称其具备广泛的数据窃取功能和易于使用的管理面板。

Stealc 除了窃取网络浏览器数据、扩展程序和加密货币钱包之外，还可以定制文件抓取器，根据攻击者需求窃取任何类型的文件内容。

卖家还建立了一个 Telegram 频道，专门发布 Stealc 的新版本更新日志，最新版本是 2023 年 2 月 11 日发布的 v1.3.0。该恶意软件正在积极开发，每周都会在频道上出现一个新版本。

Plymouth 在帖子中表示，Stealc 并不是从头开发的，而是基于 Vidar、Raccoon、Mars 和 Redline 窃取器进行优化。

研究人员已经发现了 40 多台被 Stealc 入侵的 C2 服务器，并有数十个样本表明攻击者已经开始发起攻击。这表明这种新的恶意软件已经引起了网络犯罪团体的兴趣。

IT之家附 Stealc 的主要特征如下：