谷歌 Chrome 浏览器 110.0.5481.177/.178 发布，奇安信集团报告“中级”漏洞获 11000 美元赏金

IT之家 2 月 23 日消息，谷歌今天面向 macOS、Linux 和 Windows 平台，发布了 Chrome 110.0.5481.177/.178 版本更新。本次更新主要修复了 10 个漏洞，其中包括 1 个“关键”级别的安全漏洞。

根据谷歌官方更新日志，macOS 和 Linux 平台用户会升级至 Chrome 110.0.5481.177 更新，而 Windows 平台会升级到 Chrome 110.0.5481.177/.178 更新。

在官方更新日志中仅罗列了 8 个漏洞，其中 CVE-2023-0933 为奇安信集团 Codesafe 团队的 Zhiyi Zhang 报告，并获得了 11000 美元（IT之家备注：当前约 75900 元人民币）赏金。IT之家附相关修复内容如下：