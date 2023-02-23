20 年翻 30 倍，“最牛风投城市”再次出手

“在二十年里，连续多次重大投资，都“赌赢”了。

作者：飞飞 |

编辑：唐诗 |

日前，中国城市均已公布上年 GDP 数据，合肥市 GDP 为 12013 亿元，尽管在 24 座万亿城市俱乐部中并不显眼，但合肥的崛起速度远超其他万亿城市，其 20 年翻 30 倍的增长神话，被外界广誉为“最牛风投城市”。

二十年前，合肥仍是一个名不见经传的落后小城，然而短短二十年间，合肥不止一次不惜拿出近一半的财政预算，先是押注京东方，后又抄底蔚来、投资半导体和新能源，连续几笔漂亮的投资让合肥一跃站上万亿台阶。

01、长期落后，地位尴尬

看到合肥目前高速发展的成绩，也不应忘记合肥过去的“尴尬”地位。合肥的落后，并非改革开放以后才有的事，而是从新中国成立以来，合肥就远远落后于其他城市。

落后，仿佛是刻在合肥这座城市的基因。在过去计划经济年代，优先发展工业的布局让铁路成为拉动城市增长的主要动力，然而合肥当地缺乏资源，又没有人口优势，“穷得连铁路都绕着走”，在没有国家干线铁路的情况下，自然无法形成辐射效应，这仿佛注定了落后的“宿命”。

因经济落后、缺乏交通优势等因素，合肥一度还引起迁移省会的讨论，这更让合肥深陷“尴尬”地位。就安徽省来看，安庆、芜湖、蚌埠等城市无不拥有优良的资源。比如芜湖，地理位置优越，早在 1877 年芜湖就设置了海关，到民国时期已经发展成为安徽的经济中心。

到了改革开放以后，芜湖、安庆等地区，坐拥长江水利资源，又背靠发展迅速的长三角，各城市发展速度和合肥不相上下。可以说直到上世纪末，合肥依然没有完全发挥出省会城市的带头作用。

因此对于这样一个缺乏资源、缺乏交通、地理位置和人口都相对较弱的城市，要想快速发展，注定要想办法打破常规不走寻常路。幸运的是，近二十年来，合肥在新兴产业上连续押注，比如面板、半导体、新能源、汽车等产业，并且无一例外，几乎全部“赌对”，在短短的 20 年时间中 GDP 翻了 30 倍，成为中国城市发展史上的一匹“黑马”。

02、多次抄底，回报颇丰

2020 年，合肥经济总量突破 1 万亿元，成为安徽省首个突破万亿元的城市。自此，这个名不见经传的中部城市开始进入全国视野，外界也多以“最牛风投城市”赞誉合肥。

经过二十多年布局，合肥已经形成新能源及汽车、人工智能及大数据、智能家电、集成电路和电子信息等优势产业，产业推动城市升级特点明显。在这二十多年发展过程中，押注京东方、抄底蔚来、投资长鑫存储等，成为连续投资成功的重要注脚。

合肥京东方在成立之初，曾一度面临产能消化的困境，在京东方面临市场和资金等多重压力下，合肥毫不犹豫进行了一场“豪赌”，拿出近 200 亿元投资京东方建造 6 代线。要知道，当年合肥全年的财政预算收入仅有 300 多亿元。合肥为了展示投资京东方的决心，甚至一度传言要停止市内地铁项目，由此不难看出合肥在投资产业上的重视程度。

这次投资也创造了安徽省最大一笔单体工业投资的记录，投资京东方后，建成了国内第一条高世代生产线。如今，京东方已经成为国内最大的面板制造厂商，成为和三星、夏普等国际巨头掰手腕的企业，我国也完成了面板的国产替代，合肥一举成为国内面板产能最大的集聚发展区。

除投资京东方外，押注蔚来汽车更是被传为佳话。2019 年蔚来汽车资金链断裂，股价连续下跌几乎触及面值退市，在这种情况下，合肥市直接出手投资了 70 亿元，这无疑是为蔚来“续命”。完成投资后，合肥拿到蔚来汽车 24.1% 股权。随后，蔚来汽车迎来股价反弹，在募集资金后，蔚来分批次从合肥手中回购股份。在蔚来汽车身上，合肥赚得盘满钵满。

除真金白银的回报以外，蔚来汽车还为合肥提供了大量就业岗位，助力合肥极大地完善了新能源汽车产业链。比如，蔚来在合肥就建造了“NeoPark 新桥智能电动汽车产业园区”，园区建成后年产值将超过 5000 亿元，整车产能每年可达 100 万辆。

除京东方、蔚来汽车之外，合肥成功的投资案例还有很多，比如投资长鑫存储，让合肥一跃成为全国重点集成电路产业发展城市，其半导体产业产值年复合增长稳居全国第一。

03、再次出手，押注直播电商

投资京东方，合肥成为了国内先进的面板产业基地；投资蔚来汽车，合肥极大完善了新能源汽车产业生态；投资长鑫存储，让合肥有了打造“中国 IC 之都”的底气。历史上这些成功的投资，都成为了合肥快速崛起的注脚。

站在未来看，合肥还会发展哪些新兴产业，或者将会进行哪些投资，目前也都是规划阶段。但可以看到的是，直播电商一定会榜上有名。

日前，合肥引入三只羊网络，“疯狂小杨哥”投资 1 亿元在合肥建造直播电商全球总部。在直播中，“小杨哥”也公开表示一方面是业务发展需求，另一方面想把合肥打造成电商之城。

三只羊的进入只是一个典型案例，其实早在十年前，合肥就已经大力发展电商产业。2012 年，合肥以电子商务产业园为载体，聚集了多家电商企业，彼时就要打造中部地区规模最大的新兴电子商务产业基地，次年三月，合肥获批成为了“国家电子商务示范城市”。到 2020 年 5 月，合肥建成了安徽省首个直播基地。

如今，电商正在成为合肥新经济发展的新引擎。根据专业机构统计，合肥有 9500 家直播相关企业，直播企业数量占安徽全省的一半以上。这为合肥经济发展起到了助力作用，粗略来看通过电商直播方式，半年时间网上零售额就接近百亿元。

城市发展都离不开产业，合肥为城市发展提供了一个样板，那就是在缺乏交通资源、人口和区位优势都不明显的情况下，如何实现逆势崛起。从这点来看，合肥当之无愧称为“最牛风投城市”。

本文来自微信公众号：出新研究 （ID：chuxinyanjiu），作者：飞飞