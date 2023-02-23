一个月涨粉翻倍，摄影博主慌了：照片都是假的，肖像不是真人

原文标题：《一个月涨粉翻倍，摄影博主慌了：照片都是假的，肖像根本不是人》

一个月内涨粉翻倍，摄影博主却慌了，忍不住坦白：

我的照片都是 AI 生成的。

去年十月份开始，这个名叫 Jos Avery 的大哥（后面简称乔大哥）开始在社交网络上发照片，从此开始立起自己的摄影人设 ——

主攻黑白人像，偶尔发发风景。

△ 乔大哥主页

现在来看，他的发博频率确实不低。每次只发一张。前期每天还都会发几次，之后都稳定保持在一天一发的发博速度。

毕竟拍摄 + 后期一整套流程下来也是要干不少活儿。

每每发表都有被吸引过来的网友称赞：You deserve recognition.（你值得被认可）

于是乎短短几个月关注度狂飙，从一开始只有一两百个赞，到现在随便一张都是成千上万。

△ 乔大哥主页

现在乔大哥彻底慌了，粉丝数已经远超出他的预期，于是不得不主动联系媒体承认：

那些肖像照根本不是人！

事件详情

从乔大哥主页上看，确实也不能怪粉丝认错。明明是他自己写的介绍，肖像、黑白等这些字眼，完全妥妥的摄影博主一枚啊~

据 arstechnica 消息，今年 1 月时候，乔大哥就曾主动联系过他们，当时粉丝数就已经有一万二，远超预期并且让他有点害怕说出真相。

我想坦白：他们都是 AI 生成、人类来精修的肖像画，可能 95% 的粉丝都没有意识到。

乔大哥强调，虽然他的图像不是真正的照片（有两张除外），但他们仍然需要大量的人类修饰，才能形成现在如此逼真的人像作品。

具体而言，他首先使用的是曾爆火的 AI 生成工具 Midjourney，选出一些照片备选，或者将多张图像的最佳部分组合在一起。

在此基础上，乔大哥再用 PS 和 Lightroom 这些专业后期软件来润色，修复一些明显的缺陷，比如眼睛、面部和手部。

他坦言：整个过程是非常乏味的。有这么一组数据，在发表的 160 条帖子中，乔大哥已经生成了 13723 张照片，这还不包括中途取消的。

换言之，每次得生成 85 张图片，才提取出一张可用的图像来。

经此一验，他得出一个结论，创作过程在很大程度上还是仍然掌握在艺术家或摄影师的手上，而不是计算机和 AI。

除了给 AI 照片后期外，乔大哥还精心地给每个人像取名字、编故事，瞬间氛围感就有了。

（怀疑这故事怕不也是由 ChatGPT 生成的吧）

于是乎，有逼真的照片、有名字，还有相应的故事描述，也难怪乔大哥的博客能吸引一堆粉丝沉浸其中，四个月内账号涨粉数万。

不过现在已经有网友清醒过来，跑到乔大哥底下拆穿他的真面目，跟之前一出溜的赞赏相比，态度可谓是一百八十度大转弯：

你应该感到羞耻。 故事也是生成的吗？

用 AIGC 来赚钱

事实上，像乔大哥这样靠 AIGC 相关技术来获取关注度、甚至赚钱的事情有很多。

此前就有百万油管博主、剑桥学霸 Ali Abdaal，用接入 GPT-3 的 AI 应用来写推特，结果直接收获有史以来最高的关注度。

前阵子，也有个小姐姐用 ChatGPT 写了一篇数据分析的文章，结果直接日入 2000 美元，差不多一万四千多块钱。

知乎上也经常出现有的朋友用 ChatGPT 来回答问题。

这一波啊，可算是把这一波博主给赚到了。

对于这件事，你这么看？

参考链接：

[1]https://arstechnica.com/information-technology/2023/02/viral-instagram-photographer-has-a-confession-his-photos-are-ai-generated/

[2]https://www.instagram.com/averyseasonart/

本文来自微信公众号：量子位 （ID：QbitAI），作者：白交