Omdia：预计 L3 及以上自动驾驶系统平均配备 5-8 个毫米波雷达

IT之家 2 月 23 日消息，Omdia 今日发布报告称，摄像头、毫米波雷达、超声波雷达和激光雷达目前都是自动驾驶领域常用的传感器。传感器技术的发展和进步，对于车辆在复杂驾驶环境中感知能力的提升至关重要。

报告指出，摄像头是当今智能汽车最不可或缺的传感器。近些年 ADAS（IT之家注：高级辅助驾驶）装机率的提高带动了单车搭载的摄像头的数目不断增加。2019 年，全球每部汽车安装的摄像头数目平均只有 2.2 个，预计到 2026 年这个数字将翻倍。

毫米波雷达方面，Omdia 预计在 Level 3 及以上的自动驾驶系统中将平均配备 5-8 个毫米波雷达，以实现盲点检测（BSD）、变道辅助（LCA）和后方碰撞警告（RCA）等功能。

激光雷达方面，报告称未来激光雷达将朝着小型化、高分辨率（64 通道、128 通道，甚至 200 通道等）和低成本的固态式解决方案发展。此外，将激光雷达集成到单个芯片的方案将成为长期的技术研发方向。

Omdia 表示，在未来几十年里，随着智能汽车取代传统燃油车的进程加快，对各种类型传感器的需求将进一步放大。而自动驾驶的推进也将促进传感器技术持续创新，推动传感器性能达到更高的水平。