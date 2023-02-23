全球首款 10.3 英寸 Kaleido 3 彩色墨水屏智能办公本：大我 Bigme inkNote Color+ 发布，5499 元

IT之家 2 月 23 日消息，大我 Bigme 发布了一款智能办公本新品，号称是全球首款 10.3 英寸 Kaleido 3 彩色墨水屏智能办公本，预售价 5499 元。

Bigme 称，E Ink Kaleido 3 以彩色印刷式电子纸技术 ( Print Color ePaper technology）为基础，运用 RGB 色彩显示原理，让黑白的电子纸薄膜呈现温润的彩色显示表现，是 Kaleido Plus 的升级版。

与上一代 E Ink Kaleido Plus 相比，Kaleido 3 黑白分辨率从 1872*1404 提升到 2480*1860，从 227PPI 提升到 300PPI；彩色分辨率从 117PPI 提高到 150PPI，色彩饱和度提高 30%，支持播放动画和视频。

除了改善色彩表现之外，E Ink Kaleido 3 还配置了由 E Ink 前光设计团队所设计的前光 – “E Ink ComfortGaze”，E Ink ComfortGaze 前光技术可减少从显示屏表面反射的蓝光量，在阅读时提供更优异的舒适感，与上一代前光设计相比，BLR（Blue Light Ratio）和 BLTF （Blue Light Toxicity Factor）分别降低多达 60% 及 24%。

此外IT之家发现，Bigme inkNote Color+ 智能办公本相比上一代，厚度由 6.6mm 增加到了 6.9mm，其余配置基本不变。