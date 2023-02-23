阿里高管解读 Q3 财报：公司三大长期战略天花板足够高，生成式 AI 等新技术会带来全新变革

北京时间 2 月 23 日晚间消息，阿里巴巴（NYSE： BABA；HKEX： 9988）今日发布了截至 2022 年 12 月 31 日的 2023 财年第三季度财报（注：阿里巴巴财年与自然年不同步，从每年的 4 月 1 日开始，至第二年的 3 月 31 日结束）。财报显示，阿里巴巴第三季度营收为 2477.6 亿元（约合 359.21 亿美元），同比增长 2%，市场预期 2451.83 亿元；净利润为 457.46 亿元（约合 66.33 亿美元），同比增长 138%。不按美国通用会计准则（Non-GAAP），净利润为 499.32 亿元（约合 72.39 亿美元），同比增长 12%。

财报发布后，阿里巴巴集团董事局主席、CEO 张勇，执行副董事长蔡崇信及 CFO 徐宏出席了随后召开的电话会议，对财报进行了解读，并回答了分析师提问。

以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

摩根大通分析师 Alex Yao：首先请问管理层一个关于长期战略的问题，如张勇所言，阿里从成立到现在已经有 24 年，按照中国计算时间的说法，已经是两轮了，在过去的二十多年中，公司领导了中国数字化的大流通，数字化的大物流，数字化的大计算，未来的 3~5 年，阿里巴巴计划深度参与哪些数字化领域？或者换个角度看，我们在过去 24 年里抓住了两个大的机会，一个是电商，一个是云，那么再往前看 3~5 年的话，有没有哪些赛道或者产业具备新的，特别大的成长机会？

还有有一个关于短期的问题，那就是回到今年，我们看到了互联网新技术的崛起，比如说 ChatGPT，也同时看到了竞争环境的变化，比如说京东开始了百亿补贴，在这样一个机会与挑战并存的时间点，公司怎么考虑进一步发展核心竞争力，会不会进一步实施降本增效？

张勇：第一，就像你刚才讲的一样，我们在过去二十几年中，数字化流通，数字化物流和数字化的计算就是我们做的三件事情，这也是映射了我们的长期战略，就是消费，云计算和全球化，我们的全球化也是消费和云计算的全球化。展望未来，我们还是会坚持在这三个顶层战略下继续前进，而不是去寻找所谓新的战略赛道，这是因为我们认为这三个战略的天花板足够高，市场足够大，在当今不断的技术演进当中，我们仍然能找到巨大的机会。

我可以分别阐述一下，比如说消费赛道，对于中国的增长机会，IMF 预估今年中国 GDP 的增长将达到 5%，如果未来 10 年都能实现类似的增速，大家可以想象届时中国 GDP 的绝对值会有多大。同时，有一点是肯定的，如果要做到连续 10 年的 5% 增长，消费在其中的占比一定会越来越大，中国目前一百一十几万亿的 GDP 中，社零总额达到四十几万亿，那么未来几年消费的贡献占比一定会更大。另外，技术带来了数字化流动的机会，随着技术的演进会出现更为深入的发展，20 年前的电商，和 10 年前的电商，和现在我们所做的电商，已经完全不一样了，尤其是疫情以后，其实我们前几年所说的，所有零售都将数字化的想法已经实现。面向未来，包括你刚才说到的，以生成化人工智能为代表的新一代技术应用，一定会带来全新的数字化形式和用户体验，不光是消费侧的变革，还有供应链的变革，因为数字化、智能化的驱动，对供应链的变革所带来的深层次影响才刚刚开始。

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