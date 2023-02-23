微信官方：因存在欺诈行为，超 3.5 万个账号被阶梯式处理

IT之家 2 月 23 日消息，微信安全中心微信公号发布了《严厉打击网络诈骗行为的公告》，根据国家相关法律法规及《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人账号使用规范》，在核实用户投诉提交的证据后，对确认存在欺诈行为的账号，微信将视其违规程度，进行功能限制、账号封禁等阶梯式处理；对确认欺诈的支付账户进行冻结等处理。

2023 年截至今日，微信共计对 35312 个确认存在欺诈行为的账号进行了阶梯式处理；对 10896 个确认存在欺诈行为的微信群进行了限制群功能（封群）处理。

针对网络诈骗，微信构建了有效识别恶意账号和交易的安全风控系统，对有可能发生风险的场景，系统会提前对用户进行安全提示。

部分安全提示示例

当用户在使用微信过程中遇到系统的安全提示时，请务必提高警惕，仔细核查对方身份，谨防诈骗。

微信安全中心提醒大家，在使用微信和他人沟通时：

1. 涉及转账、汇款等资金交易，务必通过电话、视频等方式仔细核实对方身份，谨防诈骗。

2. 当遇到微信发出的各类安全提示时，提高警惕和防范意识，不轻易转账、汇款，不轻易泄露个人信息。

3. 不扫描不了解的二维码，不随意点击未知链接，不下载安装来历不明的 App，不轻易泄露自身各类密码和短信验证码，不轻易给陌生人开启手机、电脑屏幕共享功能。

4. 当遇到诈骗或者可疑情况时，请及时进行投诉。如有金钱损失，请马上报警。

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