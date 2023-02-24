Netflix 将在非洲、亚洲、欧洲、拉美和中东部分地区降低订阅价格

IT之家 2 月 24 日消息，虽然最近有多个视频平台宣布涨价，但 Netflix 周四宣布他们正准备降低其流媒体订阅服务在某些地区的定价，涉及到非洲、亚洲、欧洲、拉丁美洲和中东大量国家和地区，理由是希望在激烈的竞争和消费者支出紧张的情况下仍能保持用户增长。

随后，Netflix 股价下跌近 4%，创下两个多月来表现最糟的一次记录。

据《华尔街日报》称，这些降价政策只适用于部分级别的 Netflix 订阅，不过在某些情况下接近半价。根据 Amepere Analysis 的说法，Netflix 将为其基本、标准和高级计划制定新的定价，折扣范围从 13% 到 60% 不等。

随着美国和加拿大市场的饱和，Netflix 目前已经在全球 190 多个国家 / 地区开展业务，以此寻求新的市场份额。本月早些时候，Netflix 还制定了一套打击账户共享的计划（详情可见IT之家此前报道）。

在 2022 年上半年订户流失后，该公司在第四季度新增订阅用户只有大约 760 万户，而派拉蒙 + 和 Disney+ 等竞争对手的表现看起来却很滋润。

Netflix 表示，在 2022 年的最后三个月，各地区每位会员的平均收入有所下降。“我们一直在探索改善会员体验的方法。我们可以确认我们正在更新某些国家 / 地区的计划定价，”该公司发言人如此说道。