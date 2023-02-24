Netflix 将在非洲、亚洲、欧洲、拉美和中东部分地区降低订阅价格

IT之家 2 月 24 日消息，虽然最近有多个视频平台宣布涨价，但 Netflix 周四宣布他们正准备降低其流媒体订阅服务在某些地区的定价，涉及到非洲、亚洲、欧洲、拉丁美洲和中东大量国家和地区，理由是希望在激烈的竞争和消费者支出紧张的情况下仍能保持用户增长。
随后，Netflix 股价下跌近 4%，创下两个多月来表现最糟的一次记录。
据《华尔街日报》称，这些降价政策只适用于部分级别的 Netflix 订阅，不过在某些情况下接近半价。根据 Amepere Analysis 的说法，Netflix 将为其基本、标准和高级计划制定新的定价，折扣范围从 13% 到 60% 不等。
随着美国和加拿大市场的饱和，Netflix 目前已经在全球 190 多个国家 / 地区开展业务，以此寻求新的市场份额。本月早些时候，Netflix 还制定了一套打击账户共享的计划（详情可见IT之家此前报道）。
在 2022 年上半年订户流失后，该公司在第四季度新增订阅用户只有大约 760 万户，而派拉蒙 + 和 Disney+ 等竞争对手的表现看起来却很滋润。
Netflix 表示，在 2022 年的最后三个月，各地区每位会员的平均收入有所下降。“我们一直在探索改善会员体验的方法。我们可以确认我们正在更新某些国家 / 地区的计划定价，”该公司发言人如此说道。
Netflix 降价的完整地区列表如下：
阿富汗、阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、安哥拉、孟加拉国、伯利兹、贝宁、不丹、玻利维亚、波黑、博茨瓦纳、英属印度洋领土、保加利亚、布基纳法索、布隆迪、柬埔寨、喀麦隆、佛得角、中非共和国、乍得、圣诞岛、科摩罗、刚果-布拉柴维尔、刚果-金沙萨、科特迪瓦、克罗地亚、古巴、吉布提、多米尼加、多米尼加共和国、厄瓜多尔、埃及、萨尔瓦多、赤道几内亚、厄立特里亚、埃塞俄比亚、斐济、加蓬、冈比亚、加纳、格林纳达、危地马拉、几内亚、几内亚比绍、圭亚那、海地、洪都拉斯、印度尼西亚、伊拉克、牙买加、约旦、肯尼亚、基里巴斯、老挝、黎巴嫩、莱索托、利比里亚、利比亚、马其顿、马达加斯加、马拉维、马来西亚、马里、毛里塔尼亚、毛里求斯、蒙古、黑山、摩洛哥、莫桑比克、缅甸、纳米比亚、尼泊尔、尼加拉瓜、尼日尔、巴勒斯坦领土、巴拿马、巴布亚新几内亚、巴拉圭、菲律宾、皮特凯恩群岛、罗马尼亚、卢旺达、萨摩亚、圣多美和普林西比、塞内加尔、塞尔维亚、塞舌尔、塞拉利昂、斯洛文尼亚、所罗门群岛、索马里、南苏丹、斯里兰卡、圣巴泰勒米、圣赫勒拿、圣卢西亚、圣马丁、圣文森特和格林纳丁斯、苏丹、苏里南、斯威士兰、坦桑尼亚、泰国、东帝汶、多哥、汤加、突尼斯、图瓦卢、乌干达、瓦努阿图、委内瑞拉、越南、沃利斯和富图纳、也门、赞比亚和津巴布韦。