英特尔 CEO 反击 3nm 延迟传闻，Arrow Lake 等项目都会在 2024 年亮相

IT之家 2 月 24 日消息，根据 Digitimes 报道，有行业人士透露英特尔决定将之前在台积电那里下的 3nm 芯片订单推迟至 2024 年第四季度。因此，有用户认为基于 Intel 3 和台积电 N3 工艺的处理器新品会出现延期上市的情况。

英特尔 CEO 帕特・基辛格 (Pat Gelsinger) 现回应了有关“推迟使用 Intel 3 和台积电 N3 的产品”的传言。他强调，迄今为止所有已经公布的 3nm 项目都将在 2024 年发布。

到目前为止，英特尔已经披露了三款将使用 3nm 级制程的产品，包括 Arrow Lake、Granite Rapids 和 Sierra Forest 系列，预计这些处理器仍将会在 2024 年如期发布。

基辛格在英特尔资本分配更新电话会议上说：“3nm 计划正在走入正轨，包括与台积电合作的（Arrow Lake）项目，以及我们内部的 Intel 3 项目 Granite Rapids 和 Sierra Forest。”

“我对这些传言的出现感到有些惊讶。你可能会注意到几个月前在 Intel 4 上也有类似的讨论，还有我们其他一些涉及台积电的项目，这些在当时显然也是错误的”

根据英特尔之前公布的内容，该公司将在 Intel3 节点 (以前的 5nm) 上生产其面向数据中心的 Granite Rapids (基于高性能核心) 和 Sierra Forest (基于节能核心) 系列处理器。这种制造工艺本质上是 Intel4 的改进版本，提高了每瓦性能。

到目前为止，英特尔只透露了两款将在其 Intel3 节点上生产的产品，也就是 Granite Rapids 和 Sierra Forest，不过目前IT之家还没有看到更多细节。

对于外部 3nm 项目来说可能事情有点复杂。根据英特尔 PPT，英特尔将在 2023 年和 2024 年使用台积电的 N3 生产其 Meteor Lake 和 Arrow Lake 消费级处理器的 iGPU 小芯片，但近来一直有消息称英特尔推迟了这一计划。

2022 年 8 月，一家市场研究公司表示英特尔决定推迟在台积电 N3 工艺上生产 Meteor Lake 的计划。当时，英特尔没有具体评论任何基于 3nm 的项目，只是透露 Meteor Lake 有望在 2023 年发布。

该公司最近表示，其 Arrow Lake 将由英特尔 20A 节点上生产的小芯片和台积电 N3E 生产的小芯片组成，将于 2024 年到来。

基辛格表示，“所以，我们的计划没有改变。“在客户端、服务器端和 AXG (图形加速) 端都有很好的动力。我们也也在不断获得代工客户的好感。所以，我很高兴我们已经克服了许多执行方面的挑战。你知道，这些传言，就像其他许多传言一样，将被证明是完全错误的。”