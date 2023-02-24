美股周四：三大股指全线上涨，英伟达涨超 14%

美国时间周四，美股收盘主要股指全线上涨，标普 500 指数结束年内最长天数连跌。投资者关注美国经济和就业市场数据，并权衡美联储未来加息前景。

道琼斯指数收于 33153.91 点，涨幅 0.33%；标准普尔 500 指数收于 4012.32 点，涨幅 0.53%；纳斯达克指数收于 11590.40 点，涨幅 0.72%。

大型科技股多数上涨，谷歌和奈飞下跌，其中奈飞跌幅超过 3%。据外媒报道，奈飞在 30 多个国家下调了订阅价格。

芯片龙头股普遍上涨，英伟达涨幅超过 14%，该公司发布的财报超出市场预期。

新能源汽车热门股多数下跌，特斯拉上涨 0.60%，Rivian 下跌 4.42%，法拉第未来下跌 0.99%；蔚来下跌 3.83%，小鹏下跌 1.74%；理想上涨 2.03%。

中概电商龙头股中，阿里巴巴下跌 0.65%，京东上涨 0.26%，拼多多上涨 3.22%。

其他热门中概股中，汽车之家下跌 2.87%，满帮下跌 1.70%，BOSS 直聘下跌 1.58%，携程下跌 1.33%，知乎下跌 0.65%，哔哩哔哩上涨 0.73%，百度上涨 0.60%，新东方上涨 0.28%。

具体来说，美股中的主要科技股表现如下：

美股中的主要芯片股表现如下：

在美上市的热门中概股表现如下：

昨天，美联储公布了上次政策会议的纪要，没有迹象显示美联储抗击通胀的决心有所动摇。

交易分析平台 TradeStation 市场情报副总裁大卫・拉塞尔（David Russell）表示，市场和美联储都处于“观望期”，直到今年 2 月的大量经济数据公布，这些数据将在美联储 3 月 21-22 日会议之前公布，可以让人们更深入地了解美国经济状况。

拉塞尔称：“没有人真正知道美联储（紧缩政策）是接近尾声，还是需要再次采取更激进的措施。我相信，在未来三到四周内，我们将更加清楚地了解这一点，因为 3 月 7 日（美联储主席）鲍威尔将在国会作证。我们将在 10 日看到 2 月份的非农就业数据，14 日看到 CPI 数据，然后在 3 月 22 日看到利率点阵图。”

美国参议院银行委员会将于 3 月 7 日就美联储货币政策报告举行半年度听证会，届时鲍威尔预计将向国会提交政策更新报告。

美股今年年初的反弹，已在最近几个交易日消耗殆尽，原因是投资者越来越担心，美国最近强劲的经济数据将鼓励美联储在更长时间内保持较高的利率。美联储正试图遏制通胀，目前通胀水平仍是其 2% 目标的三倍。

美国劳工部周四公布的数据显示，美国上周申请失业救济的人数减少了 3000 人，至 19.2 万人。这是美国申请失业救济人数连续第六周低于 20 万人，被视为美国劳动力市场强劲的信号。