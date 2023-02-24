移动支付公司 Block 第四季度营收 46.51 亿美元，净亏损同比扩大

北京时间 2 月 24 日早间消息，美国移动支付龙头公司 Block（原公司名为 Square）今日公布了该公司的 2022 财年第四季度及全年财报。

报告显示，Block 第四季度总净营收为 46.51 亿美元，与上年同期的 40.79 亿美元相比增长 14%；归属于普通股股东的净亏损为 1.14 亿美元，相比之下上年同期归属于普通股股东的净亏损为 7700 万美元，同比有所扩大；归属于普通股股东的每股摊薄亏损为 0.19 美元，相比之下上年同期归属于普通股股东的每股摊薄收益为 0.17 美元。

Block 第四季度调整后每股摊薄收益未能达到华尔街分析师预期，但营收和毛利润均超出预期，从而推动其盘后股价大幅上涨逾 6%。

第四季度业绩概要：

在截至 2022 年 12 月 31 日的这一财季，归属于 Block 普通股股东的净亏损为 1.14 亿美元，相比之下上年同期归属于普通股股东的净亏损为 7700 万美元，同比有所扩大；归属于普通股股东的每股摊薄亏损为 0.19 美元，相比之下上年同期归属于普通股股东的每股摊薄收益为 0.17 美元。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），Block 第四季度调整后摊薄净利润为 1.34 亿美元，相比之下上年同期为 1.42 亿美元；调整后每股摊薄收益为 0.22 美元，相比之下上年同期为 0.27 美元，同比有所下降，这一业绩未能达到分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，32 名分析师此前平均预期 Block 第四季度每股收益将达 0.3 美元。

Block 第四季度总净营收为 46.51 亿美元，与上年同期的 40.79 亿美元相比增长 14%，这一业绩超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，27 分析师此前平均预期 Block 第四季度营收将达 46 亿美元。不计入比特币营收，Block 第四季度的营收为 28.2 亿美元，要是哪天相比增长 33%。

按业务类型划分：

- Block 第四季度基于交易的营收为 14.75 亿美元，相比之下上年同期为 13.09 亿美元。其中，Cash App 基于交易的营收为 1.22 亿美元，相比之下上年同期为 1.04 亿美元；Square 基于交易的营收为 13.53 亿美元，相比之下上年同期为 12.05 亿美元。

- Block 第四季度基于订阅和服务的营收为 13.07 亿美元，相比之下上年同期为 7.72 亿美元。其中，Cash App 基于订阅和服务的营收为 9.01 亿美元，相比之下上年同期为 4.87 亿美元；Square 基于订阅和服务的营收为 3.68 亿美元，相比之下上年同期为 2.30 亿美元。

- Block 第四季度硬件营收为 3570 万美元，相比之下上年同期为 3590 万美元。Block 第四季度硬件营收全部来自于 Square 的营收。

- Block 第四季度比特币营收为 18.33 亿美元，相比之下上年同期为 19.62 亿美元。Block 第四季度比特币营收全部来自于 Cash App。

Block 第四季度毛利润为 16.60 亿美元，相比之下上年同期为 11.82 亿美元，同比增幅达 40%，超出华尔街分析师此前平均预期的 15.3 亿美元。其中，Square 毛利润为 8.01 亿美元，与上年同期相比增长 22%；Cash App 毛利润为 8.48 亿美元，与上年同期相比增长 64%。

Block 第四季度运营亏损为 1.35 亿美元，相比之下上年同期的运营亏损为 5460 万美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），Block 第四季度调整后运营亏损为 3190 万美元，相比之下上年同期的调整后运营亏损为 2260 万美元。

Block 第四季度总运营支出为 17.95 亿美元，相比之下上年同期为 12.37 亿美元。其中，产品开发支出为 6.05 亿美元，相比之下上年同期为 3.96 亿美元；销售和营销支出为 5.40 亿美元，相比之下上年同期为 4.85 亿美元；总务和行政支出为 4.52 亿美元，相比之下上年同期为 2.99 亿美元；股权奖励支出为 5130 万美元，相比之下上年同期为 2920 万美元；并购相关支出、整合支出及其他支出为 4070 万美元，相比之下上年同期为 2080 万美元；折旧和摊销支出为 1560 万美元，相比之下上年同期为 830 万美元；物业和设备处置损失为 80 万美元，相比之下上年同期为 40 万美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），Block 第四季度调整后总运营支出为 13.99 亿美元，相比之下上年同期为 10.05 亿美元。

Block 第四季度调整后 EBITDA（即未计入利息、税项、折旧及摊销的利润）为 2.81 亿美元，相比之下上年同期为 1.84 亿美元。

Block 第四季度总支付金额（GPV）为 532 亿美元，相比之下上年同期为 463 亿美元。

截至第四季度末，Block 拥有 75 亿美元的可用流动资金，其中包括 69 亿美元的现金、现金等价物、限制性现金和可交易债务证券投资，以及 6 亿美元可从循环信贷安排中提取的流动资金。

全年业绩概要：

在整个 2022 财年，Block 的总净营收为 175.32 亿美元，相比之下 2021 财年为 176.61 亿美元，这一业绩略高于分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，40 名分析师此前平均预期 Block 全年营收将达 175.1 亿美元。

Block 全年的净亏损为 5.53 亿美元，相比之下 2021 财年的净利润为 1.59 亿美元。Block 全年归属于普通股股东的净亏损为 5.41 亿美元，相比之下 2021 财年归属于普通股股东的净亏损为 1.66 亿美元；归属于普通股股东的每股摊薄亏损为 0.93 美元，相比之下 2021 财年归属于普通股股东的每股摊薄收益为 0.33 美元。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），Block 全年的调整后每股摊薄收益为 1.00 美元，相比之下 2021 财年为 1.28 美元，这一业绩未能达到分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，32 名分析师此前平均预期 Block 全年每股收益将达 1.07 美元。

业绩展望：

Block 表示，在 2023 年的 1、2 月份，该公司的毛利润同比增长率达到了 33%。Block 预计，2023 财年第一季度该公司不按照美国通用会计准则的运营支出将达 14.30 亿美元，与 2022 财年第四季度相比增加 3000 万美元。

对于整个 2023 财年，Block 预计其调整后 EBTIDA 将达 13 亿美元，调整后运营亏损将达 1.5 亿美元。

股价反应：

当日，Block 股价在纽约证券交易所的常规交易中上涨 1.21 美元，报收于 74.15 美元，涨幅为 1.66%。在随后截至美国东部时间 23 日下午 5 点 24 分（北京时间 24 日早上 6 点 24 分）的盘后交易中，Block 股价再度上涨 4.76 美元，至 78.91 美元，涨幅为 6.42%。过去 52 周，Block 的最高价为 149.00 美元，最低价为 51.34 美元。