必须用 ChatGPT 写作业，沃顿商学院教授反道而行：上我的课就得用 AI

什么是反其道而行之：

当别的孩子被老师禁止使用 ChatGPT 时，世界第一商学院的学生却必须用它写作业。

事情是这样的：沃顿商学院出现了一位“叛逆”的教授：伊桑・莫利克（Ethan Mollick）。

正值开学季，这位管理学教授写了篇长文阐述其新学期要求，在标题就明确指出：

上我的课就得用 AI。

他还“剧透”道，自己其实已经在课堂用上了 AI 工具，效果很棒。

网友对此展开热烈讨论。多数人都觉得，面对当前情形，这不失为一个好点子，有人提到：

连华盛顿邮报和美联社都在用 AI 写文章了，使用技术并不算作弊。只要给学生布置的任务别太简单，就不用担心他们拿 AI 蒙混过关。

如何用 ChatGPT 写好作业

那么，要怎么用 ChatGPT 写作业，只复制粘贴题干就行嘛？

—— 当然不会这么轻松，这里面还有不少学问值得盘一盘。

此前，莫利克让学生用 ChatGPT 写一篇关于“选举团队领导”的论文，要求全文共 5 段，每人必须至少给 AI 提示 5 次，最后总结使用感受。

刚开始，每个人都把老师给的题干直接丢给 AI，结果 AI 的生成作品也很拉胯，拿去交作业最多只能得个 C-。

于是同学们只好继续调教 AI，大家主要整出了 3 种方式：

第一种，就是最容易想到的：添加更多提示词，不断细化要求。

就拿这次作业来说，从初版到最终版的提示如下:

生成一篇关于选举团队领导的 5 段式文章；

生成一篇关于团队如何选择领导的 5 段式文章；

生成一篇关于团队如何选择领导以及团队过程如何运作的 5 段式文章；

生成一篇关于领导如何被团队选中、团队过程和领导能力的 5 段式论文；

生成一篇关于领导如何被团队选择、团队流程和领导能力的 5 段式文章，250 字。

第二种，是在提示中补充更多的专业知识，比如这样：

生成一篇关于选择领导的 5 段式文章；

生成一篇关于选择领导者的 5 段式论文，内容包括胡言乱语假说、领导者地位效应和资历；

生成一篇关于选择领导者的 5 段式文章，涵盖咿呀学语假说、领导者地位效应和资历。解释胡言乱语效应是指谁说话最多，谁就能成为领导者；

・・・・・・・（后面太长就不放了）

最后一种，相当于人担任审稿员，根据 AI 生成内容，指出错误点，循序渐进地指导其修改优化，比如：

生成一篇关于选择领导人的 5 段式文章；

这很好，但第三段不对。胡言乱语效应是指谁说得最多，谁就能成为领导者。纠正这一点，并增加更多关于如何使用它的细节。在第 2 段中增加一个例子；

第 2 段的例子不对，总统选举是每 4 年举行一次。注意让最后一段的语言更有趣，并且不要用“总而言之”这个短语；

根据 4 段内容，找出 3 个相关例子，要求它们富有故事性、叙述语言要生动。别使用只有男性特征的例子；

把这一段加回到故事中去，把第二段换成关于个人领导风格的一段。修正最后一段，使其在一个充满希望的论调上结尾。

显然，从第一种到第三种，操作者动脑程度依次递增。

那效果嘛，可以说是“一分耕耘，一分收获”。

第一种方法的最终输出结果也平平无奇，内容笼统虚无；第二种的效果明显好很多，然而这不方便微调文章内容，用此方法的同学称，感觉自己对 AI 的输出并无太多控制。

最后一种“共同编辑法”效果最好，但这不仅要求人有一定专业知识，还得仔细检查 AI 的输出内容，从而提出好的建议。

“学会使用 AI 是一种新技能”

虽说 ChatGPT 问世不久便技惊四座，但后来大伙儿逐渐发现，此 AI 有时会“一本正经地胡说八道”。

不过在莫利克看来，ChatGPT 并非不能写好文章，而是需要加上合适的调教。

他认为，既然现在 AI 工具已势不可挡，即使老师不许学生用 ChatGPT 写作业，学生也可能偷偷用。

那不如… 就让你们用个够

，然后自然就能明白其中的利弊：

学会使用 AI 是一种新技能…… 但像 ChatGPT 这种 AI 工具有局限性，这是大家必须了解的。

所谓局限，比如：

ChatGPT 的内容生成质量和人给的提示息息相关，你的输入越敷衍，AI 也会跟着敷衍。

另外，有时它的回答乍一看说得头头是道，但其实夹杂着错误、有偏见的内容，必须人为订正。

总之，用莫利克教授的话来说，学生想要通过 ChatGPT 写好一篇文章，甚至比他们纯靠自己写更有挑战性 —— 因为学生可能还得像老师一样检查 AI 写的作业，有助于提高他们的逻辑思维。

而除了莫利克，还有 AI 领域的专家也指出：

其实诸如 ChatGPT 等 AI，并不是用来跟你讲全新东西的。 它们真正的好用之处在于，协助有一定专业基础的人，帮他们提升学习或工作效率。

参考链接：

[1]https://oneusefulthing.substack.com/p/my-class-required-ai-heres-what-ive

[2]https://news.ycombinator.com/item?id=34868437

[3]https://www.wsj.com/articles/from-ceos-to-coders-employees-experiment-with-new-ai-programs-32e1768a?mod=djemalertNEWS

本文来自微信公众号：量子位 （ID：QbitAI），作者：Alex