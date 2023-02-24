卡普空《街头霸王 6》最新宣传视频公开：桑吉尔夫、嘉米回归，莉莉全新亮相

IT之家 2 月 24 日消息，卡普空最近在在日本线下举行了《街头霸王》VR 游戏体验活动。此外，卡普空还公布了《街头霸王 6》最新的角色宣传视频，桑吉尔夫、嘉米回归游戏，新角色“莉莉”全新亮相！

街霸系列最新作《Street Fighter 6》预定于 2023 年 6 月 2 日在 PS5、PS4、Xbox Series X|S 及 Steam 平台推出！现已接受预约，预购可获得装扮 1“颜色 10”（春丽、杰米、曼侬、迪．杰、蛛蜊及肯）奖励。

目前本作在 Steam 分为普通版、豪华版、终极版三个版本，分别为 348 元、488 元、608 元，支持跨平台对战。豪华版与终极版将附带游戏第一年的角色通行证，跟近年来众多格斗游戏一样会通过 DLC 不断添加可用角色。

《街头霸王 6》由至今为止系列中没有的大型模式构成，分别为“环球游历”、“斗技战场”及“格斗中心”。

此外，还追加了使对战气氛更为热烈高涨的“自动实时旁述功能”、进一步扩大对战策略的“DRIVE SYSTEM”，以及象征次世代的“Modern Control Type”等各种要素。

IT之家附 Steam 链接。