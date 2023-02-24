Word 查找和替换批量处理技巧

要想提高工作效率，那就不得不提到批处理技巧了，它可以帮助我们批量处理文档中的内容，省去了我们繁琐的重复操作。这里，就给大伙们分享一些批处理技巧。

1、处理断行文章

有时候，我们在别处复制的一些文章到 Word 后，发现许多换行有问题，一个一个的去修改太麻烦了。

查找和替换：([!。：……？！）])^13 {1,}

替换为：\1

勾选“使用通配符”。

2、姓名两个字与三个字对齐

在表格中，我们经常会输入两个字姓名与三个字的姓名，如何让表格中两个字姓名与三个字姓名对齐呢？

先选中姓名该列，然后打开“查找和替换”。

查找和替换：<(?)(?)>

替换为：\1 \2

“替换为”中的“\1”和“\2”之间是全角空格，最后勾选“使用通配符”。

3、批量对齐图片

如果在 Word 文档中有大量的图片需要调整对齐，我们可以通过查找和替换功能，快速搞定。

① 快捷键「Ctrl + H」进入查找和替换。

② 查找内容中选择「特殊格式」-「图形」。

③ 替换为中选择「格式」-「段落」，在“对齐方式”中选择一种对齐方式，最后全部替换即可。。

4、快速对齐选择题

制作选择题的时候，A、B、C、D 四个选项，怎么都对不齐？利用查找和替换功能，我们可以快速的批量对齐。

① 查找内容中输入“(A*)(B*)(C*)(D*)”，然后勾选“使用通配符”，将光标定位到“替换为”中，点击「格式」-「制表位」。

② 在“替换为”中设置 4 个制表位位置（提醒大家根据文档标尺上的位置来设定）。

③ 最后在“替换为”中输入“^t\1^t\2^t\3^t\4”，然后全部替换即可。

本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：易雪龙