改款 Model 3 大揭秘：内饰升级，雷达回归，价格降低量产在即

投资者日大猜想

作者｜王磊

编辑｜在洲

新款 Model 3 终于要来了。

最近不少海外网友拍到了新款 Model 3 路试图，通过这些伪装后的谍照图，我们可以看到新款 Model 3 的车身没有明显变化，但局部设计还是调整了不少。

来源：推特

Model 3 自 2016 年亮相以来，已经来到第 7 个年头。无论什么东西看久了都会审美疲劳，即便当年再惊艳，也该做出点变化了。

据悉，改款重点应该会放在制造体系方面，比如减少 Model 3 内部的零部件数量，并降低车身的复杂程度，特斯拉用户看重的显示屏也可能迎来调整，届时改款车型的外观、内饰以及传感器数量，都有可能变化。

此外，几天后就是特斯拉投资日，届时将公布特斯拉宏图计划的第三篇章 —— 地球如何走向完全可持续能源之路。作为特斯拉年度重要日子之一，不宣布点什么重磅消息，投资者们可不会买账。

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到时候关于特斯拉全新的车型和技术，都将揭开面纱。

01、内饰更现代，成本更低

按照特斯拉之前对于 X 和 S 的改款方式，这次新款 Model 3 将会是一款中期改款车型，外观上的变化不大，主要针对前后杠、灯组以及内饰的调整。

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外网谍照显示，新款 Model 3 的车辆伪装，集中在车头下部和尾部以及内饰部分。所以改款 Model 3 的外观改动也将集中在这 3 个地方。

从车尾看，新款 Model 3 将现款最大的不同就在于尾灯组，并在车尾加入扰流板设计来改善车尾的视觉效果。

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车头部分，可以发现在前车灯的上端最边上出现了疑似摄像头的设计，这也与改款 Model 3 上或许会搭载使用的 HW 4.0 的设计有关，在车灯或者叶子板上大概率会出现新的摄像头，以便于加强盲区的检测。

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在内饰部分，比较明确的是特斯拉正在用生产成本明显更低的 ABS 粘合泡沫无纺布取代 Model 3 的木质装饰。

自 2016 年推出以来，木质饰板一直是 Model 3 的重要特点，在 X / S / Y 的身上都不曾出现过，但用今天的眼光来看，木质饰条确实有些过于老气了。

用织物代替，特斯拉还可以进一步降低制造成本。

另外，特斯拉知名爆料大神绿神透露改款的 Model 3 有可能也将配备后排显示屏。

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这是因为其发现了在即将改款特斯拉 Model 3 和 Model Y 搭载的 AMD Ryzen 处理器电路板上，具备一个类似“第二显示屏”的接口设计。

要知道这与目前 Model X 与 Model S 上面使用的同样的 AMD 处理器，而且 Model X、Y 的第二显示屏就是位于后排下方的娱乐显示屏。

拥有后排显示屏对于 Model 3 来说，还是一个挺大的亮点。毕竟一个后排显示屏不仅有功能控制作用，还有一些额外的娱乐功能，比如玩游戏和看电影。

而且一旦增加后排显示屏，那么新款 Model S 和 Model X 上的 Steam 游戏是不是也可以上车 Model3 了？当然，目前这个消息并不确定。

动力方面，根据目前消息不会有改变，依旧是提供单、双电机两种版本。

这么来看，其实改款 Model 3 在外观上的变动幅度不大，外观上的改款，对于 Model 3 来说只算是开胃小菜，重头戏还得是车内的全新硬件，毕竟特斯拉 Model 3 还很有可能会采用辅助驾驶硬件 Hardware4.0。

02 、揭秘 HW4.0

特斯拉最引以为傲的就是其自动驾驶和智能化体系，所以新款 Model 3 可能会搭载的辅助驾驶硬件 Hardware4.0，我们也来重点了解下。

HW 4.0 是特斯拉自动驾驶全新一代“大脑”，前不久，盛名已久的特斯拉爆料大神，知名拆解专家“绿神（Green the only）”已经先一步特斯拉向大家透露了特斯拉最新的 HW4.0 自动驾驶硬件信息。

他直接放出了 HW 4.0 的一张高清实体图，还对这一产品进行了拆解，从结构方面对 HW 4.0 做了一次详细的剧透。

首先从外观来看，相比于 HW3.0，HW4.0 略大并且开始变的规整扁平化，安装点由原来的三个变成了四个，水冷的进出水口也有所调整。

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两代的硬件接口也有很大的变化，HW3.0 的原本有 9 个摄像头借接口，HW4.0 增加到了 12 个，每个插口上都标记了摄像头的连接位置，比如 F-SVC，L-SVC，R-FF-Rear 等，其中一个标注为备用。

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值得注意的是，在 HW4.0 的摄像头接口上有 3 个都标注 SVC 的字样，按照特斯拉 EPC 的说法 SVC 被解释为一种保险杠罩，这也意味这在特斯拉的新车上至少是有三颗摄像头安装在前后保险杠上，并且极有可能是盲区摄像头。

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另外与座舱相连的接口由 HW3.0 的一个，升级为 2 个，GPS 也被更新成为 3 频 GPS 模块接口，定位更为精准。

所以仅从外观来看，两套硬件在无论是在体积、形状或者接口上都无法通用，这也印证了之前马斯克为什么说老的特斯拉车主可能无法将 HW3.0 升级到 HW4.0 的原因。

考虑到升级的成本与经济效益，特斯拉可能也没有打算针对旧车主提供从 HW3.0 升级到 HW4.0 服务的想法。

来到硬件内部，根据高清爆料图可以看到，HW4.0 主板整体仍然采用了对称设计，配置均为双备份，算力翻倍的同时，其中一块也可以作为冗余算力。

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根据芯片表面丝印的数字，代码为 H2238，根据由三星代工的 HW3.0 芯片 H1384，可以推断出 4.0 的芯片仍然由三星代工。

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PCB 板方面，相比于 HW3.0，也有些变化，但据绿神的透露，没有大家预期的那么大的改变。

二代 FSD 的 CPU 内核由 12 个增加至 20 个，分成了 5 个集群，每个集群包含 4 个 CPU 核心，CPU 的最大频率为 2.35GHz，闲时频率 1.37GHz，GPU 不变，依旧是基于 AMD 打造的 RDNA2，28 组运算单元，2.79GHz 主频，3 个 NPU，工作频率为 2.2GHz，TRIP 内核数量从 2 个增加到 3 个，最大频率 2.2GHz。

另外，相比 HW3.0 上 APU+GPU 分成两块 PCB 板，HW4.0 将其集成到一块板子上，集成度更高一些，没有了 GPU 子板，所以装置整体才会变得更扁平化。

同时，HW4.0 套件会整合一个高解析雷达，用于解决此前备受诟病的幽灵刹车问题。而根据之前的曝光，这个高解析雷达的代号是“Phoenix”，据了解，是一个 4D 毫米波雷达，其侦测范围是其当前雷达的两倍。

与 HW3.0 不同，HW4.0 的背板多了 8 颗内存，一向对成本敏感的特斯拉可能这次不惜血本用的上了最顶级的 GDDR6。

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电脑发烧友们会更了解，GDDR6 是英伟达 2018 年发布 20 系列显卡才开始出现的。

相比于 HW3.0 当前使用的 LPDDR4，GDDR6 最高运行频率远高于 LPDDR4，最高可达 1750MHz，传输速率大约是 12800MT / s。

HW4.0 将显存升级到 16G GDDR6 每核心，超过 HW3.0 每核心 8G LPDDR4，推测 FSD 整体算力得到 3-5 倍提升。

但代价是 —— 功耗也相应的提高了。

绿神曾透露 HW 4.0 的功耗大约是 HW 3.0 的两倍，空闲功耗可以达到 80W，目前尚不清楚新硬件对于车辆的续航究竟会造成怎样的影响。也因为如此，特斯拉在 HW 4.0 上采用了新的电源接口，支持更大的电源功率。

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也或许因为其功耗过大的原因，目前还没有车企使用这种显存，也就是说特斯拉将会是在车载领域用 GDRR6 芯片的第一家车企。

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总体来看，HW4.0 的内核部分变动不大，其升级主要集中在传感器架构，除了增加了一颗马斯克认为必要的 4D 毫米波雷达以外，其余全是摄像头，看来马斯克仍然对 Tesla Vision 纯视觉路线不放弃。

根据绿神的消息，现在 HW4.0 模块已经开始生产，但 3 月 1 日的特斯拉投资者日即将到来，很大概率会在 3 月 1 日得到官宣。

03 、3 月 1 日可能有什么猛料？

在 2022 年财报电话会议上，特斯拉不止一次提到第三代平台，并且用“一半的成本，一半的制造空间”来形容第三代平台，并确认其将用于生产 3 / Y 之后的第三代车型。

按照马斯克所规划的第三篇章，代表着特斯拉长期扩张的计划，其第三代平台会起到重要的作用，生产成本的急剧下降，给了特斯拉继续扩张更多的可能。

来源：特斯拉

这意味着，特斯拉第三代车型平台，大概率不会在此次投资者大会上缺席。

另外，如果仔细观察特斯拉本届投资者日的宣传海报，就会发现文字背后是密密麻麻的小方格，实际是由一系列纵横排列的车身侧围结构件组成的。

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侧围结构件作为全车投影面积最大的白车身结构件，其需要合模力为 12000T 的铝合金压铸设备才能实现，再结合目前特斯拉已经实现了对整车前后底盘结构件的一体化压铸。

所以在这次的投资者大会上，我们也可能会看到特斯拉宣布其在侧围结构件一体化压铸上的新进展。

最后做个不完全总结，几天后的投资者日上，或许会以下几个重要信息：

发布最新的硬件系统 Hardware 4.0

发布改款 Model 3

发布第三代平台及新车型

一体化压铸技术进展

可持续储能业务进展

Space X 公司的星舰计划

本文来自微信公众号：超电实验室 （ID：SuperEV-Lab），作者：王磊