爱奇艺奇遇 VR 将于四月发布下一代旗舰 MR 新品，产品概念图曝光

2 月 24 日消息，今日，梦想绽放科技副总裁王恺透露，奇遇下一代全新混合现实 MR 旗舰新品将于今年 4 月面市，而 6 月份苹果即将在 WWDC 上发布 MR 新品。

王恺介绍，“在用户规模方面，奇遇设备日均使用时长达 85 分钟，周活天数达 6 天，月开机率达 91%。”

王恺表示，奇遇在布局 XR 的整个周期当中，得以构建了自身从底层算法到应用交互的全栈技术能力与壁垒。未来几年，奇遇将坚持围绕产品、商业模式、生态策略三个方向为用户持续创造差异化价值。具体到技术路线方面，奇遇 2023 年全线产品将支持 MR 功能。

他指出，当前 VR 正处在向 MR 的快速进化过程当中。相对于 VR 设备而言，MR 能打破其闭塞感，通过可透视的摄像头，将内容与现实环境完美结合，真正做到虚拟内容与现实内容之间的自然交互。同时，全新升维的交互方式也能为应用的开发、游戏的设计提供极为广泛的想象空间。“无论是单纯的 VR 还是 AR，都无法承载元宇宙内容对于硬件在视觉和交互上的需求。我们认为融合了 VR 与 AR 的 MR 将成为未来元宇宙 XR 通用终端的主流形态。”

王恺透露，奇遇旗下 MR 旗舰产品将于今年 4 月发布。从曝光的产品图片看，奇遇新一代 MR 旗舰采用了轻薄化的设计。主机前脸造型，相较于目前市面已有的造型，差异明显，“轻薄化”或成为该产品的主打卖点之一，如此也意味着其在硬件配置、主机材质、电池搭载、散热等方面或将有所提升。