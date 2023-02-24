我国新一代载人运载火箭命名为“长征十号”，将用于登月任务

IT之家 2 月 24 日消息，在今日开幕的“逐梦寰宇问苍穹 —— 中国载人航天工程三十年成就展”上，中国载人航天工程官方展出了一系列前沿新品，包括新一代载人飞船及月面着陆器等未来载人登月主要飞行产品模型等。

▲ 月面着陆器（左）和新一代载人飞船（右），图源央视新闻

据央视新闻报道，现场还展出了新一代载人运载火箭的 1:10 模型，确定命名为“长征十号”，用于将月面着陆器和登月飞船送入地月转移轨道。

现场小卡片显示，“长征十号”全箭长约 88.5 米，起飞质量约 2187 吨，起飞推力约 2678 吨，起飞推重比 1.22，地月转移轨道运载能力不小于 27 吨。

此外，衍生出的无助推构型火箭可执行空间站航天员及货物运输任务，一子级具备重复使用功能。全长约 67 米，起飞质量约 748 吨，起飞推力约 873 吨，起飞推重比 1.17，近地轨道运载能力不小于 14 吨。

▲ 图源央视新闻

据央视新闻此前报道，我国用于载人登月的新一代载人火箭将于 2030 年前完成研制，重型运载火箭研制也已取得阶段性成果。

从另一张图中，IT之家小伙伴们可以看到中国空间站的未来规划，我国空间站将适时发射具备节点舱功能的多功能舱段，扩展形成“十”字构型组合体。

此外，正在研发的可重复使用的新一代载人飞船可搭载 4～7 人，下行载荷能力由神舟的 50 公斤提高到 700 余公斤。

▲ 图源央视新闻