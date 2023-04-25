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首页 > 智能汽车>新能源汽车

现代 2023 年 Q1 销售近 6.6 万辆电动汽车，同比增长 48%

2023/4/25 18:31:53 来源：TechWeb 作者：海蓝 责编：潇公子
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4 月 25 日消息，据外媒报道，现代汽车在今日已公布了一季度的业绩，营收达到了 37.78 万亿韩元（IT之家备注：当前约 1953.23 亿元人民币），同比大增 24.7%，营业利润则是同比大增 86.3%，增至 3.59 万亿韩元（当前约 185.6 亿元人民币）。

现代汽车方面的数据显示，他们一季度在全球共销售 1,021,712 辆汽车，同比增长 13.2%，其中在海外市场销售 830,665 辆，同比增长 10.7%；韩国市场销售 191,047 辆，同比增长 25.6%。

虽然现代汽车在财报中披露他们一季度的销量大增，主要是得益于芯片等零部件供应稳定之后汽车产量的提升，但从他们公布的消息来看，电动汽车销量的大幅增加，也是他们销量同比大增的重要因素。

现代汽车方面的数据显示，今年一季度他们在全球销售近 6.6 万辆电动汽车，同比增长 48%，远高于他们整体销量的同比增长率

不过，与在电动汽车方面走在行业前列的厂商相比，现代汽车仍有不小的差距。在今年一季度，特斯拉生产 44.08 万辆电动汽车，向消费者交付超过 42 万辆；比亚迪纯电动乘用车的产销量，在一季度也都超过了 26 万辆。

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关键词：现代汽车电动汽车

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