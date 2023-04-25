网易《逆水寒》手游 4 月 28 日 -5 月 11 日开启“寻梦测试”，激活码发放出 BUG

IT之家 4 月 25 日消息，《逆水寒》手游“寻梦测试”在 4 月 24 日 12 点至 27 日陆续通过邮件 + 短信的形式发放测试资格，4 月 28 日 10:30 -5 月 11 日 24 点开启限量、计费、删档测试。

《逆水寒》手游在今日（4 月 25 日）发布公告，表示激活码发放系统出现罕见异常，确认有 870 名玩家收到了不准确的资格发放信息，目前已经完成了修复处理。

“寻梦测试”支持苹果、安卓绝大部分机型及使用模拟器游玩，并且实现了全面的平台互通。完成游戏下载后，登录网易通行证，输入激活码，即可完成账户激活认证。每个激活码只能使用一次。iOS 用户需要通过 TestFlight 推送下载，手游模拟器可点此进入测试专题下载。

IT之家从官方公告获取到，《逆水寒》手游公布了寻梦测试充值返还规则，所有的充值数额都将在 630 公测时返还对应充值数额的纹玉。

额外加赠：3000 元以内的部分，在玩家二测角色等级＜60 级时，除了等额返还的纹玉外，可获得 30% 的纹玉（绑）返还；在玩家二测角色等级≥60 级时，可以额外获得 20% 的纹玉（绑）返还。超过 3000 元的部分，不再额外加赠绑定纹玉，只返还等额价值纹玉。