行业首发，威联通 NAS 即将支持微信备份功能

IT之家 4 月 25 日消息，威联通官方今日宣布：为了进一步方便大家将微信数据备份到 NAS，我们排除万难终于与腾讯微信达成共识，并准备向大家推出威联通微信备份服务，现在开始面向广大用户公开招募微信备份体验者。

官方表示，此次体验预计在 5 月劳动节假期之后展开，感兴趣的用户可通过官方问卷填写自己的信息。

威联通表示：本次体验以及未来正式版中关于微信内的信息统一由腾讯微信方处理，用户在 NAS 中存储的是微信方生成的加密信息，威联通设备仅提供安全隐私的空间和接口服务，不对不会也不具备对任何用户的任何微信信息做审核、检查甚至屏蔽删除行为。

威联通科技股份有限公司（QNAP Systems）成立于 2004 年，是极少数以商用服务器获得世界认同的中国企业，旗下的 NAS 产品线在欧美市场的销售量已经居于领导性地位，成为华人于欧美市场成功开创自有品牌的典范。

目前，威联通已经推出了 HS-264、TS-416 等个人家用 NAS 产品。IT之家发现，威联通已经在京东商城上架了多款 NAS 新品，例如下面这款 TVS-675。它采用了兆芯 8 核心处理器，配备希捷酷狼 PRO 48T 硬盘，京东价 17099 元。